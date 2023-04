Descaso do governo Gladson Cameli com único Ginásio esportivo de Marechal Thaumaturgo, gera revolta na população

Uma advogada que ocupava o cargo de Procuradora de Prerrogativas no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB seccional Acre, decidiu renunciar ao cargo dentro da instituição por suposta assédio sexual praticada pelo Secretário Geral da Ordem, identificado como Thalles Vinicius Sales e um suposto acobertamento do caso por parte da Diretoria da OAB.

A suposta vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher Vítima de Violência, onde relatou que no momento em que assumiu ao cargo, o suposto noticiado Thalles Vinicius também assumiu a função de Secretário Geral da OAB, até então tinham contato apenas profissionalmente, mas no mês de fevereiro, as coisas começaram a mudar, o mesmo teria usado uma aplicativo de conversas para começar a mandar mensagens inadequada para a mesma e assim se repetiu por algumas vezes.

A advogada relata que não bloqueou Thalles, porque (mesmo diante da situação) precisava manter contato para tratar de assuntos institucionais, mas em uma dessas ligação o suspeito teria ultrapassado todos os limites da decência e durante uma ligação para tratar sobre violação de prerrogativas, Thalles teria dito que a Procuradora de Prerrogativas estava muito estressada, que tinha que se acalmar e dar mais a “xereca”.

Ao comentar sobre o suposto assédio com outra advogada, essa outra acabou revelando que Thalles também já havia lhe assediado. Diante da situação insustentável, a suposta vítima pediu uma reunião com o presidente da OAB, Rodrigo Aiache e com a vice-presidente, Socorro Rodrigues, ocasião em que levou ao conhecimento dos dois a situação ela estava enfrentando com Thalles.

Diante do caso, a advogada Alega que o presidente Rodrigo e a vice Socorro teriam tido uma conversa com Thalles e ele confirmou as versões relatadas, porém, justificou alegando que era só “brincadeira”, e por isso nada foi feito. Mesmo com o relato de assédio sexual por parte do Secretário Geral, Thalles não sofreu nenhuma repreensão, simplesmente nada foi feito.

Ao ver que nenhuma providência foi tomada por parte da diretoria, e tendo conhecimento de que em outro caso semelhante a este, providências foram tomadas, a mesma se sentiu desamparada e decidiu declarar os fatos e solicitar providências legais para que comportamentos inadequados e imorais sejam banidos de dentro das repartições.

A advogada ao apresentar a sua carta de renúncia ao presidente Rodrigo Aiache, relatou os motivos que lhe levaram a tomar esta decisão. Na carta, a suposta vítima de assédio, afirma que a razão para a mesma renunciar a função foi o acobertamento do assédio, a mesma alega ainda, que, como nada foi feito em favor dela, se tornou impossível permanecer em tal ambiente desde então.

O que disse o Presidente da OAB, Rodrigo Aiache

Em resposta ao seu questionamento, até o presente momento, não houve formalização de denúncia acerca da suposta situação mencionada na sua mensagem. Houve algumas renúncias e pedidos de saída do Conselho Seccional da OAB/AC, mas nenhum com qualquer justificativa de assédio, independentemente da natureza.

A redação do 3 de Julho Notícias entrou em contato com a vice-presidente da OAB, Socorro, e com o acusado Thalles, via WhatsApp, mas ambos não se manifestaram.