Deputados Coronel Ulysses e Gerlen Diniz votaram contra a reforma tributária, Gladson Cameli se posicionou favorável à reforma da PEC

A votação na Câmara ocorre em dois turnos. As discussões tiveram início às 11h de quinta (6). Em segundo turno, foram 375 votos a 113 a favor da PEC e três abstenções. Em primeiro turno, foram 382 votos a favor e 118 votos contra. Eram necessários 308 votos para a aprovação da proposta. Veja mais no G1 Acre

Saiba o que pode mudar. Se a Reforma for aprovada como está, algumas mudanças serão rápidas e outras mais lentas porque dependerão de leis regulamentares, de entendimentos entre governadores e prefeitos e da preparação dos sistemas que serão desenvolvidos nos próximos anos para agilizar as cobranças junto aos contribuintes, que somos todos nós, brasileiros.

O que eles prometem

Os mentores da reforma querem colocar um ponto final na guerra fiscal entre os governadores, que promovem a redução de impostos para atrair fábricas. Agora os imposto da indústria será cobrado no destino do bem ou serviço e não em seu local de origem.

Crescimento econômico

O ministro Fernando Haddad tem falado que a criação do IBS vai simplificar o sistema de cobrança eliminando custos para as empresas. Segundo ele a indústria será favorecida. Quem vende para outros países também será beneficiado, porque o imposto só é cobrado no consumo e não mais na origem. Mas quem compra produtos do exterior vai continuar pagando a mesma taxação do produto nacional.

Até agora havia dúvida entre que alíquota aplicar quando a cobrança não era muito clara se o consumidor estava pagando por produtos ou serviços. Se a reforma for aprovada não haverá maus essa diferenciação entre produtos e serviços. Além disso, os especialistas garantem que o consumidor vai saber quanto está pagando de imposto daqui pra frente.

Saiba mais

Haverá substituição de dois tributos federais (PIS e Cofins) por uma Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), gerida pela União, e de dois outros impostos (ICMS [estadual] e ISS [municipal]) por um Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), gerido pelos estados e municípios. Também será criado o Imposto Seletivo em substituição ao IPI.

CBS e IBS — São tributos a ser cobrados no local de consumo dos bens e serviços, com desconto do tributo pago em fases anteriores da produção.

Imposto seletivo — Será uma espécie de sobretaxa sobre produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente.

Alíquotas – Haverá uma alíquota padrão, uma reduzida em 50% e uma alíquota zero. Os percentuais serão discutidos em lei complementar.

Alíquota reduzida — Para atender as seguintes áreas: transporte público, serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, cesta básica, atividades artísticas e culturais e parte dos medicamentos. Isso porque esses grupos não têm muitas etapas como a indústria e teriam menos créditos tributários.

Alíquota zero — Medicamentos, Prouni, produtor rural pessoa física.

Exceções previstas

Zona Franca de Manaus e o Simples manteriam suas regras atuais. E alguns setores teriam regimes fiscais específicos: operações com bens imóveis, serviços financeiros, seguros, cooperativas, combustíveis e lubrificantes, planos de saúde.

Correção de desequilíbrios

Cashback — A emenda constitucional deve prever a implantação de um cashback ou devolução de parte do imposto pago. Mas o funcionamento do mecanismo ficará para a lei complementar.

Fundo de Desenvolvimento Regional — Este fundo será criado com recursos da União para promover regiões menos desenvolvidas. O objetivo é ter R$ 40 bilhões por ano a partir de 2033.

Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais — Os benefícios já concedidos pelos estados seriam garantidos até 2032 por este fundo, também com recursos da União. No seu ponto máximo, em 2028, teria recursos de R$ 32 bilhões.

Transição federativa — Será feita uma transição de 50 anos, entre 2029 e 2078, para manter a arrecadação da União, estados e municípios. Sem a transição, estados e municípios “produtores” seriam prejudicados com a cobrança do IBS no local de consumo.

Transição dos tributos — Apesar da existência de vários modelos, a arrecadação dos novos tributos não é conhecida. Então, essa transição, de oito anos, terá o objetivo de calibrar as alíquotas de forma a manter a carga tributária.

Imposto sobre patrimônio

IPVA — Será cobrado também sobre veículos aquáticos e terrestres. Será mais baixo para veículos de menor impacto ambiental.

IPTU — Os municípios poderão mudar a base de cálculo do imposto por decreto, mas de acordo com critérios estabelecidos em lei municipal.

ITCMD — A ideia é determinar a progressividade do imposto. Ou seja, alíquotas maiores para valores mais altos de herança ou doação. Permite a cobrança de heranças no exterior