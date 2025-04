Deputado Tanízio Sá diz que o prefeito Bocalom quer “acabar com a AMAC” e cobra transparência e respeito às prefeituras do interior

Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre, na manhã desta terça-feira (8), o deputado estadual Tanízio Sá (MDB) criticou veementemente a gestão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), por supostamente promover o enfraquecimento da Associação dos Municípios do Acre (AMAC).

De acordo com o parlamentar, a AMAC — considerada por ele uma das maiores referências entre as associações de municípios do país — está sendo desmontada com demissões em massa e possível terceirização de seus serviços. “A nossa AMAC sempre foi respeitada em Brasília. Tinha uma equipe técnica eficiente, que atuava junto aos ministérios para garantir recursos para os municípios do Acre. Hoje, está desaparecendo”, afirmou.

Tanízio revelou ter recebido diversas reclamações de prefeitos e servidores, denunciando a substituição de engenheiros, arquitetos e técnicos por empresas terceirizadas. Para o deputado, isso encarece o serviço e compromete a qualidade técnica oferecida aos municípios.

“Você paga um servidor público com um valor fixo, mas com a terceirização acaba pagando quase o dobro. A empresa tem que arcar com encargos como férias, 13º, FGTS. Além disso, os municípios pequenos não têm condições de contratar diretamente profissionais como engenheiros civis, ambientais, florestais e arquitetos. Sempre dependeram da AMAC”, destacou.

O parlamentar foi enfático ao afirmar que o atual prefeito de Rio Branco “não tem diálogo com os demais prefeitos”, ignorando a realidade dos municípios menores, que necessitam da estrutura da capital para funcionar adequadamente. “As cidades pequenas dependem de Rio Branco. Não tem como montar uma equipe técnica completa, é inviável. O prefeito Bocalom precisa entender isso e respeitar os demais gestores”, disparou.

Tanízio Sá também cobrou mais transparência na condução das mudanças na AMAC e respeito às prefeituras do interior, que, segundo ele, são as mais impactadas com o desmonte da entidade. O deputado propôs a realização de uma audiência pública para discutir a situação e ouvir os prefeitos sobre as consequências da terceirização.

“Tem que haver transparência. A gente precisa saber o que está sendo feito com a AMAC, quais contratos estão sendo firmados e quem está ganhando com isso. Precisamos de respeito com os municípios do interior, que são os que mais sofrem com a falta de apoio técnico”, afirmou.

A declaração de Tanízio gerou repercussão entre os colegas parlamentares e acendeu o alerta para o futuro da entidade, que há anos desempenha papel essencial no suporte às administrações municipais do Acre.