Deputado Roberto Duarte diz que governador Gladson Cameli nunca cumpre promessas feitas

O deputado Roberto Duarte (MDB) criticou a postura do governador Gladson Cameli (PP) em relação às promessas feitas por ele e não cumpridas. Em seu discurso, durante sessão desta terça-feira (30), o parlamentar falou sobre o anúncio do abono salarial aos servidores da Educação, que tem gerado debates intensos entre a equipe do governo e os profissionais que receberão o montante.

O Projeto de Lei, de autoria do poder executivo, concede abono salarial aos servidores da Educação com o que sobrou do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Inicialmente, cada profissional receberia R$ 16 mil, mas agora calcula-se que o valor seja de R$ 11 mil.

“Tudo que está acontecendo no Estado é em decorrência da má administração, da falta de gestão que eu venho falando desde o primeiro dia do meu mandato. O governador tem que parar de ir para a imprensa falar asneira. Ele precisa criar consciência de que é um chefe de estado e parar de humilhar as pessoas. Ele anuncia um valor, daí vem a secretária de Educação e diz outro”, criticou.

O parlamentar finalizou seu discurso elogiando o papel que os demais deputados têm feito em busca de mediar esse e outros impasses entre governo e classes trabalhadoras. Veja mais na Agência Aleac

A presidente do SINTEAC Rosana Nascimento, falando sobre o Abono da rede municipal de Rio Branco.. "É o governador Gladson Cameli e suas presepadas…ele não respeita a Educação do Estado, não respeita os professores…ele nem sabe os valores que serão pagos.. nós estamos pedindo esse abano e o governo e a secretaria não nos recebe", diz presidente do SINTEAC Rosana Nascimento.

