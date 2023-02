Deputado Gehlen Diniz diz que não mandará emendas via Prefeitura de Sena Madureira; “Sumiram com uma rampa de 500 mil”

Vereador Ronaldo Nascimento e o prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

O prefeito do município de Feijó, Kiefer Cavalcante, tem sido alvo de inúmeras denúncias por parte do vereador Ronaldo Nascimento por conta da péssima gestão que está desempenhando na cidade, além dos casos suspeitos de corrupção que paira sobre sua administração e da perseguição que o prefeito estaria fazendo, agora o vereador acusa a gestão de Kiefer de ser uma gestão que tem compromisso apenas com seus interesses, estão tratando a coisa pública como se fosse pessoal deles.

De acordo com o parlamentar, nos dias 24 e 25 de fevereiro a equipe técnica do time Galvez vai estar em Feijó para realizar uma “Peneira” para selecionar alguns adolescentes do município com idade entre 13 a 19 anos (masculino e feminino) para oportunizar esses jovens por meio do futebol e para que essa seleção aconteça, o vereador Ronaldo enviou um ofício ao secretário de esporte solicitando que a gestão disponibilizasse nestas datas o Estádio Romildão, haja vista que, já são mais de 300 adolescentes inscritos, mas para a surpresa de todos, o secretário indeferiu o pediu, negando o espaço que é público.

Diante da situação, o vereador Ronaldo Nascimento fez a denúncia ao Ministério Público que de imediato respondeu onde determinou que a prefeitura de Feijó disponibilize tal espaço sem objeções. Mas o que mais entristece o parlamentar é saber que para utilizar um espaço que é da população, se faz necessário requerer por meio do judiciário, isso porquê a atual gestão aparenta não ter capacidade de administrar sem colocar seus próprios interesses à frente, inclusive, imparcialidade passou longe de tal gestão.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.