Deputado federal Eduardo Velloso se curva aos interesses da família Bolsonaro e envergonha seus eleitores ao votar a favor da PEC da Blindagem

O deputado federal Eduardo Velloso mostrou de que lado está ao votar favorável pela aprovação da chamada PEC da Blindagem, uma proposta que dificulta investigações, abre espaço para a impunidade e protege parlamentares acusados de qualquer crime.

Apesar de ser oftalmologista, especialista em visão, Velloso se revela cego diante dos interesses reais da população acreana, preferindo defender projetos que beneficiam políticos em apuros com a Justiça. Seu voto favorável colocou o Acre no mapa da vergonha nacional, pois a PEC da Blindagem tem sido amplamente criticada por juristas, entidades civis e pela opinião pública por enfraquecer os mecanismos de combate à corrupção.

O alinhamento de Eduardo Velloso não é novidade: ele tem se mostrado um dos mais fiéis defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e da família Bolsonaro. Em vez de atuar em favor da saúde, educação, emprego e infraestrutura do Acre, Velloso preferiu se juntar ao grupo que luta por mais privilégios para políticos, deixando a população em segundo plano.

A sua decisão no plenário expõe claramente o compromisso maior com o bolsonarismo do que com o povo acreano. Para seus eleitores, é uma demonstração de traição e desrespeito, pois o voto dado a Eduardo Velloso se transformou em um aval para a blindagem de políticos, e não em defesa dos interesses públicos.

Enquanto os acreanos sofrem com a precariedade dos serviços básicos, o deputado escolheu o caminho da conveniência política e do servilismo. Eduardo Velloso não apenas votou pela PEC da Blindagem — ele votou contra os interesses do povo que deveria representar.