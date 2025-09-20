Política Destaque
Deputado federal Eduardo Velloso se curva aos interesses da família Bolsonaro e envergonha seus eleitores ao votar a favor da PEC da Blindagem
O deputado federal Eduardo Velloso mostrou de que lado está ao votar favorável pela aprovação da chamada PEC da Blindagem, uma proposta que dificulta investigações, abre espaço para a impunidade e protege parlamentares acusados de qualquer crime.
Apesar de ser oftalmologista, especialista em visão, Velloso se revela cego diante dos interesses reais da população acreana, preferindo defender projetos que beneficiam políticos em apuros com a Justiça. Seu voto favorável colocou o Acre no mapa da vergonha nacional, pois a PEC da Blindagem tem sido amplamente criticada por juristas, entidades civis e pela opinião pública por enfraquecer os mecanismos de combate à corrupção.
O alinhamento de Eduardo Velloso não é novidade: ele tem se mostrado um dos mais fiéis defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e da família Bolsonaro. Em vez de atuar em favor da saúde, educação, emprego e infraestrutura do Acre, Velloso preferiu se juntar ao grupo que luta por mais privilégios para políticos, deixando a população em segundo plano.
A sua decisão no plenário expõe claramente o compromisso maior com o bolsonarismo do que com o povo acreano. Para seus eleitores, é uma demonstração de traição e desrespeito, pois o voto dado a Eduardo Velloso se transformou em um aval para a blindagem de políticos, e não em defesa dos interesses públicos.
Enquanto os acreanos sofrem com a precariedade dos serviços básicos, o deputado escolheu o caminho da conveniência política e do servilismo. Eduardo Velloso não apenas votou pela PEC da Blindagem — ele votou contra os interesses do povo que deveria representar.
Luiz Calixto: o crítico seletivo que ataca Jorge Viana, mas esquece a podridão do governo Gladson Cameli que finge não enxergar
Luiz Calixto: o crítico seletivo que esquece da própria casa – Foto: Reprodução
Nos últimos dias, Luiz Calixto, atual secretário de Governo do Acre, resolveu gastar tinta e energia atacando o ex-senador e hoje presidente da ApexBrasil, Jorge Viana. Em artigo, Calixto pintou o petista como alguém que vive de privilégios, citando aposentadorias e o cargo conquistado em Brasília.
O problema é que, quando se trata de olhar para dentro de casa, Calixto perde a coragem. Prefere mirar em adversários políticos do passado, mas finge não enxergar a realidade do presente: seu governador e chefe direto, Gladson Cameli, é alvo de inúmeras investigações por corrupção que tramitam em diferentes instâncias da Justiça.
Não há uma linha de Luiz Calixto sobre os contratos suspeitos, os desvios apontados pela Polícia Federal e os processos que colocam o atual governador no centro de um dos maiores escândalos de corrupção já vistos no Acre. Calixto prefere a seletividade política: critica Jorge Viana, mas silencia diante da lama que ameaça afundar seu próprio governo.
Calixto ataca Jorge chamando-o de “marajá”. Mas ignora que faz parte de uma gestão que aumentou o salário de secretários para mais de R$ 32 mil por mês, em um estado com os piores indicadores sociais do país. Criticar o “privilégio” alheio e se beneficiar do próprio é, no mínimo, incoerente.
A estratégia é conhecida: criar inimigos externos para desviar a atenção dos problemas internos. Enquanto isso, obras paradas e uma crise de confiança na política estadual.
Se Calixto deseja de fato falar em moralidade pública, talvez devesse começar pelo exemplo mais próximo: o governo do qual participa e que hoje é alvo de denúncias que envergonham o Acre. Atacar Jorge Viana pode render manchetes, mas não apaga os processos que cercam a atual gestão.
No fim, a crítica de Calixto soa mais como cortina de fumaça do que como compromisso com a verdade. Porque é fácil mirar no passado — difícil mesmo é encarar o presente.
Prefeitura inaugura ruas com emenda de Alan Rick para fortalecer gestão e projetar novas conquistas para Porto Walter
Senador Alan Rick visita obras de recuperação de ruas em Tarauacá e garante novos investimentos para o município
Deputada Socorro Neri mostra o verdadeiro sentido de representar o povo em visita ao Seringal São Sebastião, em Sena Madureira
Prefeito Carlinhos do Pelado destaca parceria com Governo Lula e DNIT em obras na Avenida Rui Lino e Marinho Monte, em Brasiléia
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e parceiros realizam mutirão de limpeza e recolhem 5 toneladas de lixo das praias do Rio Juruá
POLÍTICA
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
