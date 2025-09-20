Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Deputado federal Eduardo Velloso se curva aos interesses da família Bolsonaro e envergonha seus eleitores ao votar a favor da PEC da Blindagem

20 de setembro de 2025

O deputado federal Eduardo Velloso mostrou de que lado está ao votar favorável pela aprovação da chamada PEC da Blindagem, uma proposta que dificulta investigações, abre espaço para a impunidade e protege parlamentares acusados de qualquer crime.

Apesar de ser oftalmologista, especialista em visão, Velloso se revela cego diante dos interesses reais da população acreana, preferindo defender projetos que beneficiam políticos em apuros com a Justiça. Seu voto favorável colocou o Acre no mapa da vergonha nacional, pois a PEC da Blindagem tem sido amplamente criticada por juristas, entidades civis e pela opinião pública por enfraquecer os mecanismos de combate à corrupção.

O alinhamento de Eduardo Velloso não é novidade: ele tem se mostrado um dos mais fiéis defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e da família Bolsonaro. Em vez de atuar em favor da saúde, educação, emprego e infraestrutura do Acre, Velloso preferiu se juntar ao grupo que luta por mais privilégios para políticos, deixando a população em segundo plano.

A sua decisão no plenário expõe claramente o compromisso maior com o bolsonarismo do que com o povo acreano. Para seus eleitores, é uma demonstração de traição e desrespeito, pois o voto dado a Eduardo Velloso se transformou em um aval para a blindagem de políticos, e não em defesa dos interesses públicos.

Enquanto os acreanos sofrem com a precariedade dos serviços básicos, o deputado escolheu o caminho da conveniência política e do servilismo. Eduardo Velloso não apenas votou pela PEC da Blindagem — ele votou contra os interesses do povo que deveria representar.

Política Destaque

Luiz Calixto: o crítico seletivo que ataca Jorge Viana, mas esquece a podridão do governo Gladson Cameli que finge não enxergar

Publicados

2 dias atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

Luiz Calixto: o crítico seletivo que esquece da própria casa – Foto: Reprodução

Nos últimos dias, Luiz Calixto, atual secretário de Governo do Acre, resolveu gastar tinta e energia atacando o ex-senador e hoje presidente da ApexBrasil, Jorge Viana. Em artigo, Calixto pintou o petista como alguém que vive de privilégios, citando aposentadorias e o cargo conquistado em Brasília.

O problema é que, quando se trata de olhar para dentro de casa, Calixto perde a coragem. Prefere mirar em adversários políticos do passado, mas finge não enxergar a realidade do presente: seu governador e chefe direto, Gladson Cameli, é alvo de inúmeras investigações por corrupção que tramitam em diferentes instâncias da Justiça.

Não há uma linha de Luiz Calixto sobre os contratos suspeitos, os desvios apontados pela Polícia Federal e os processos que colocam o atual governador no centro de um dos maiores escândalos de corrupção já vistos no Acre. Calixto prefere a seletividade política: critica Jorge Viana, mas silencia diante da lama que ameaça afundar seu próprio governo.

Calixto ataca Jorge chamando-o de “marajá”. Mas ignora que faz parte de uma gestão que aumentou o salário de secretários para mais de R$ 32 mil por mês, em um estado com os piores indicadores sociais do país. Criticar o “privilégio” alheio e se beneficiar do próprio é, no mínimo, incoerente.

A estratégia é conhecida: criar inimigos externos para desviar a atenção dos problemas internos. Enquanto isso, obras paradas e uma crise de confiança na política estadual.

Se Calixto deseja de fato falar em moralidade pública, talvez devesse começar pelo exemplo mais próximo: o governo do qual participa e que hoje é alvo de denúncias que envergonham o Acre. Atacar Jorge Viana pode render manchetes, mas não apaga os processos que cercam a atual gestão.

No fim, a crítica de Calixto soa mais como cortina de fumaça do que como compromisso com a verdade. Porque é fácil mirar no passado — difícil mesmo é encarar o presente.

