Deputado Fagner Calegário questiona falta de pagamento dos funcionários das empresa que prestam serviço para o Estado

O clima de insegurança na capital acreana é algo que anda mexendo com todos os setores da sociedade, inclusive a economia.

Em Rio Branco, os motoristas de aplicativos já não querem rodar em determinados bairros e nos demais bairros, depende do horário para saber se a corrida será aceita ou não.

A situação é tão séria que na noite de quarta-feira, 1, uma fuga no presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, foi registrada. Já na noite de sexta-feira, 4, aconteceu uma das maiores chacinas dos últimos tempos também em Rio Branco.

Membros de uma organização criminosa entraram em uma casa no bairro Taquari e meteram bala nos que ali estavam, sendo que 6 foram a óbito no local e um estar hospitalizado em estado grave no Pronto Socorro.

Diante desses acontecimentos e a sensação de insegurança que paira em meio a sociedade, o que se nota é o pouco caso e a inércia do governo. Coisas ruins estão acontecendo, aliado com a fragilidade da segurança pública, não se pode esperar que este cenário mude, principalmente com um governador sem autoridade diante de sua própria equipe e que têm terceirizado a sua função de governar.

Chama a atenção que não se viu uma nota na imprensa sobre o ocorrido, nem por parte do Palácio do governo e muito menos pela Secretaria de Segurança.

O que se esperava era o firme comprometimento do governo e ação efetiva da segurança pública, informando uma mega operação policial, integrada com todos os setores de segurança e a busca por apoio do governo federal para coibir essa onda de violência que o Acre enfrenta, mas ao invés disso, o governador tem adotado uma estratégia de ignorar assuntos desgastantes à sua gestão e sequer dá satisfação a sociedade, que paga caro os salários dele e seu secretário de segurança, Américo Gaia, que sumiu e quase não aparece.

Gladson tem evitado ficar no Acre, parece que cansou de governar e já pensa na eleição de 2026, enquanto isso o Acre fica entregue a própria sorte. Nossa faixa de Gaza é perigosa e sem esperança de uma saída.

As vítimas da chacina são:

Valdei das Graças Batista dos Santos, de 31 anos;

Adegilson Ferreira da Silva, de 38 anos;

Luan dos Santos de Oliveira, de 18 anos;

Damião Silva de Souza, de 24 anos;

Tailan Dias da Silva, de 17 anos;

Weverton Araújo da Silva, sem idade revelada.

Os autores do homicídio ainda não foram identificados. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por guerra entre facções. As investigações apontam que a motivação do crime não é a tomada de território na região, dominada pelo Bonde dos 13.