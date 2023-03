Deputado Emerson Jarude foi o único a declarar apoio ao trabalho desempenhado pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União

Alguma coisa não está batendo nas prestações de contas da prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, pois a corte do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE julgou mais uma vez irregular a prestação de contas da “melhor do Acre” e voltou a recomendar a redução imediata das despesas com a folha de pagamento.

Nesta sexta-feira (10), os membros do TCE julgaram novamente irregulares as contas da prefeita Fernanda Hassem referente ao exercício de 2017, pelo mesmo motivo de ter julgado irregular as contas n o ano seguinte, tanto nas prestações de 2017 e 2018 consta que a prefeitura infringiu uma série de normas:

. Art. 94, 95, e 96 da Lei nº 4.320/64

. Resolução TCE/AC nº 87/2013

. Art. 169 da Constituição Federal

Em razão da ausência do Inventário Analíticos dos Bens Imóveis e não demonstração de regularidades da despesa realizada como outros serviços de terceiros, referente aos valor de R$ 2.098.636,64 (dois milhões noventa e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), onde constou a prefeitura de Brasileia como beneficiária.

Há exatos um mês atrás, o pleno do TCE julgou irregulares as contas de Fernanda Hassem referente ao exercício financeiro de 2018, ocasião em que destacou-se que as irregularidades ocorreram devido a ausência de implementação de políticas de arrecadação do IPTU, em desacordo com o previsto no artigo 11, da Lei Complementar n. 101/2000. Além disso, houve também a desobediência ao artigo 103, da Lei n. 4.320/1964, em razão de diferença observada no respectivo Balanço Financeiro entre as transferências financeiras recebidas e as transferências financeiras, perfazendo o montante de R$ 168.739,92 (cento e sessenta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

