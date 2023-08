Deputado Edvaldo Magalhães diz que governo Gladson precisa ser célere para garantir moradia digna aos sem-tetos do Terra Prometida

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) cobrou providências imediatas ao governo do Estado no atendimento às famílias despejadas de uma área de terra que fica no Irineu Serra, em Rio Branco, a conhecida ‘Terra Prometida’. O parlamentar disse que o governo não pode simplesmente lançar essas famílias ao relento.

“Esse mesmo estado que usa a sua força desmedida para assustar, amedrontar, não foi capaz de utilizar da sua estrutura da assistência social para garantir dignidade a essas pessoas que foram retiradas. É por isso que eles estão aqui. Esse Poder e essa Casa vai ter que passar pelo incômodo permanente dessas famílias. Que bom que vocês vieram acampar para que todo dia que tiver uma solenidade, uma sessão nesta Casa, vocês estejam aqui descascando a pereba”, disse o parlamentar ao se solidarizar com as famílias e pedir agilidade do Estado.

Ainda de acordo com o parlamentar, o Estado não tem uma política habitacional. Ele mencionou que a única casa construída pelo governador Gladson Cameli (PP) foi a casinha do papai Noel que custou aos cofres públicos R$ 560 mil.

“A única política habitacional do governador Gladson Cameli é de construir casinha do papal Noel superfaturada, escandalosamente superfaturada. Por não ter política habitacional, retira da sua propriedade àqueles que estavam por muitos anos ali, ocupando por necessidade”, frisou.

Para Edvaldo, se o governo tivesse “o mínimo de sensibilidade, diria: nós vamos construir para vocês, nós vamos aproveitar essa área e ajudar a construir a casa de vocês. Esse espaço será dos mais pobres”.

Por fim, Edvaldo Magalhães lembrou: “O Estado que soube ter a iniciativa de entrar na Justiça. O estado pediu a ordem judicial. Foi o Estado que pediu a reintegração e depois colocou o aparato inteiro para garantir a reintegração”.