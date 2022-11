Deputado bolsonaristas eleito, Coronel Ulysses, é investigado por contrato suspeito de mais de 27 milhões com governo de Gladson Cameli

Deputado bolsonaristas é investigado por contrato suspeito de 27 milhões com governo do Acre

O deputado federal eleito pelo Acre, Coronel Ulysses Araújo (UB), virou alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual, que investiga possíveis irregularidades no contrato celebrado entre a Empresa de vigilância da família do parlamentar e o governo do Acre.

No dia 8 de maio a secretaria de educação firmou contrato de vigilância armada e monitoramento com a referida empresa no valor de R$ 27.599.983,20 (vinte e sete milhões quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos) o que despertou atenção do MP que instaurou procedimento investigativo.

Vale destacar que desde o início do governo de Gladson Cameli, Ulysses vem mantende seu espaço, o oficial foi subsecretário de segurança pública no governo. Além disso, a empresa, que pertence à família do Coronel Ulysses Araújo, recebe mensalmente, conforme o contrato, cerca de R$ R$ 2.299.998,60 (dois milhões duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) pelos serviços prestados.

O valor exorbitante pelo qual a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) contratou a empresa Estação VIP Segurança Privada, levantou as suspeitas de possíveis irregularidades, o que já é considerado uma marca na gestão de Gladson.

Ulysses só deixou de ocupar cargo publico no governo progressista porque se afastou para concorrer a eleição de deputado federal, onde conseguiu se eleger entre os oitos deputados que representarão o Acre a partir de 2023. Ulysses Araújo é bolsonarista declarado e faz militância em favor da família e dos costumes conservadores.