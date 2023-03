“Deputado Afonso, vossa excelência se empanzinou no governo Tião Viana, não dá pra falar de corda em casa de enforcado”, diz Edivaldo Magalhães

Deputados Edvaldo Magalhães e Afonso Fernandes – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Durante o pronunciamento do deputado estadual Edvaldo Magalhães, na sessão que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, se pode perceber que houve um momento de depreciação com relação ao deputado Afonso Fernandes, ocasião em que Edvaldo o tratou como ingrato e traíra, com falas como “cuspiu no prato que comeu”…

Tudo começou quando o deputado Afonso Fernandes (PL) usou a tribuna da ALEAC para acusar o governo de Tião Viana (PT) de atrasar o pagamento de servidores públicos e completou dizendo que Gladson recebeu “uma herança indigesta” de Tião Viana, com o estado acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, além da falta de pagamento das rescisões dos comissionados e enalteceu Gladson por convocar o cadastro de reserva da educação.

Por sua vez, o deputado Edvaldo Magalhães retrucou o posicionamento do colega, alegando que a convocação do cadastro de reserva da educação só aconteceu graças a mobilização dos deputados estadual junto aos integrantes do cadastro de reserva que lutaram para que a convocação acontecesse, enquanto o governo Gladson alegava que não existia mais cadastro de reserva da educação e aos deputados estaduais da legislatura passada provaram que havia.

Não satisfeito com este pleno esclarecimento à Fernandes, Edvaldo disse que Afonso Fernandes se “empanzinou” nos governos da Frente Popular, em especial de Tião Viana: “Na vida, se tem uma coisa que não podemos é sermos ingratos. Vossa excelência se empanzinou no governo do governador Tião Viana e vossa excelência vem aqui falar do governo do governador Tião Viana. Eu acho que é no mínimo é ingratidão. Não dá para falar de corda na casa de enforcado”, destacou.

Em se tratando de Afonso ter dito sobre pagamentos atrasados, Magalhães lembro que Afonso Fernandes não tem autoridade para falar de salários atrasados, pois os terceirizados das empresas que Afonso tem atuação estão reclamando muito, no Acre todo, de salários atrasados.

Magalhães concluiu afirmando: “Eu sou daqueles que quando a gente come num prato, não deve nunca esquecer o ‘bocado que comeu’. Quem cospe no prato que come comete ingratidão, e quando você é ingrato com um certamente será ingrato com outro; Se você põe um punhas nas costas de um aliado uma vez, certamente tem que se preparar que haverá punhalada no próximo, portanto Gladson, toma cuidado com os aliados que vossa excelência tem”, concluiu Edvaldo.

Veja o Vídeo: