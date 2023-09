Deputada Michelle Melo se livra do peso de ser líder na Aleac do governo Gladson Cameli, sem rumo e cheio de escândalos

A notícia que movimentou a política acreana na imprensa e redes sociais desta sábado, foi o grande ato de apresentação do ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, no MDB.

O evento trouxe consequências para a líder do governo Gladson Cameli (Progressista), que esteve presente e foi imediatamente substituída do cargo de líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Segundo informações repassadas ao Portal 3 de Julho, o deputado estadual Manoel Moraes (Progressista), foi escalado para a difícil missão que é liderar um governo fraco, cheio de investigação por corrupção e sem nada para mostrar.

Michele Melo (PDT), não perdeu nada, pelo contrário, ela tirou um fardo pesado das costas. A repercussão movimentou as redes sociais foi positiva em favor da deputada, que nunca teve perfil para defender o indefensável e agora reforça com qualidade a oposição na Aleac.

A escolha do deputado Manoel Moraes foi uma surpresa, já que ele mesmo sendo experiente na casa, quase não usa a tribuna e pouco comparece as sessões, e faz um mandato bem abaixo.