Deputada Michelle Melo retorna à UPA do Segundo Distrito e cobra providências sobre denúncias de intimidação contra servidores

(Assessoria) – Deputada estadual Dra. Michelle Melo voltou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, em Rio Branco, para cobrar respostas sobre denúncias de constrangimento e perseguição contra servidores da unidade. A parlamentar esteve acompanhada da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, além de representantes sindicais.

Segundo a deputada, os relatos de intimidação dentro da UPA são preocupantes e já foram constatados por diferentes entidades. “Há uma guerra instalada dentro da UPA do 2º Distrito. Estamos aqui para ouvir os servidores, apurar os fatos e garantir que a gestão tome providências imediatas para resolver essa crise”, afirmou.

A visita também contou com a presença de membros do Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado do Acre (Sintesac) e do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), que reforçaram a necessidade de intervenção urgente da Secretaria de Saúde para restabelecer um ambiente de trabalho seguro e adequado para os profissionais.

Dra. Michelle Melo cobrou uma ação efetiva do secretário de Saúde e destacou que a prioridade deve ser garantir o bom funcionamento da unidade para atender a população. “Esperamos que o secretário pacifique essa situação e que a UPA volte a trabalhar em prol da nossa gente”, enfatizou.

A crise na unidade levanta preocupações sobre as condições de trabalho dos profissionais da saúde e o impacto direto na qualidade do atendimento prestado à população. A expectativa agora é que a Secretaria de Saúde se manifeste sobre as denúncias e tome medidas concretas para solucionar o impasse.