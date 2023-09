Deputada Michelle Melo denuncia caos no governo Gladson Cameli com a falta de merenda escolar, gás e outras manutenções

Não é novidade que no governo de Gladson Cameli o estado do Acre está enfrentando um grande retrocesso e consequentemente enfrentando grandes problemas nas áreas que realmente importam como saúde, educação, pagamento dos prestadores de serviços terceirizados, dentre outros e com isso as denúncias começam a aparecer, como retratou a deputada estadual Dra. Michelle Melo.

Na manhã desta quarta-feira, 27, a parlamentar denunciou, durante a sua fala na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a falta de merenda em escolas acreanas. As denúncias estão relacionadas aos repasses destinados às escolas. E não relacionadas aos fornecedores, isto porquê o governo não está tendo competência para gerir os recursos.

A deputada Dra. Michelle Melo, declarou que as escolas, estão na eminência de suspender as aulas por falta de condições para alimentar os alunos, mas sabe-se que o dinheiro da educação é assegurado por lei. Mas afinal, cadê o dinheiro da educação?

“Além da merenda, também falta dinheiro para o gás e outras manutenções necessárias para o bom funcionamento das funções escolares. Precisamos de uma visão mais sensível e emergência para resolvermos essa situação”, declarou a deputada.

Durante seu pronunciamento, a parlamentar apresentou fotografias das geladeiras das escolas totalmente vazia.

“Está sendo necessário fazer vaquinhas, pra manter pelo menos o almoço dos alunos que estudam no período integral. E até mesmo comprando no fiado, para garantir o gás e alimentação dos alunos. Essa é uma situação grave”, alertou.

A deputada finalizou declarando que irá apresentar um requerimento, pedindo ao secretário de educação respostas relacionadas ao atraso dos repasses destinados às escolas.

“Esses cortes de gastos, não podem acontecer com as pessoas e com o que elas mais precisam como saúde e educação. Estamos trabalhando, recebendo denúncias e fiscalizando”, finalizou.