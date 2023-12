Deputada Michelle Melo critica duramente o governo Gladson Cameli por tentar burocratizar a aplicação das emendas parlamentares

Na manhã desta quarta-feira, 13, a Deputada Dra. Michelle Melo, durante o seu pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), exaltou a força do parlamento e fez duras críticas à postura do governo ao tentar burocratizar a aplicação das emendas parlamentares.

No início do seu discurso a parlamentar pediu aos deputadas atenção a força do parlamento.

“Esse parlamento tem força quando ele traz a essa tribuna os problemas reais da população. O que fazemos aqui é prioritário para definir o nosso ano de 2024. As decisões que tomamos impactam diretamente na vida das pessoas. Quando elas pedem um aumento de salário e melhores condições de trabalho são nossas ações que influenciam,” explicou a parlamentar.

A deputada falou ainda sobre a tentativa da influência do governo em relação a aplicação das emendas.

“Quando o governo entra dentro da nossa casa para falar das emendas parlamentares dos deputados perdemos força e esse não é o caminho. O governo está tentando burocratizar e colocar as emendas sobre a sua tutela. Não podemos ceder e temos que fazer o certo que é defender o nosso povo. Aqui nós representamos o povo é aqui que está a voz do povo. Quando baixamos a cabeça o povo enfraquece,” finalizou a deputada.