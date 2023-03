Deputada Antônia Sales cobra de Gladson o conserto dos aparelhos litotritor e colonoscópio que estão abandonados pelo governo Cameli

Deputado estadual Edvaldo Magalhães e o senador Alan Rick – Foto: Assessoria Aleac e Câmara dos Deputados

A sessão ordinária desta terça-feira (07), foi a oportunidade ideal para o deputado estadual Edvaldo Magalhães expor seu ponto de vista sobre os assuntos que rodeiam a BR 364 , sobretudo o oportunismo político que paira sobre algumas cabeças.

Em seu pronunciamento, o parlamentar iniciou indagando o fato de parte da bancada federal do Acre ter votado contrário a PEC da Transição que foi encaminhada ao congresso nacional com o objetivo de repor recursos para investimento no orçamento, e não sendo suficiente ter votado contra os recursos para garantir os R$ 600,00 do bolsa família, esta mesma parte da bancada foi à mídia tentar justificar seus votos: com discurso de que a PEC da Transição era uma farra fiscal, trazia insegurança jurídica…

Edvaldo fez questão de pronunciar o ditado popular “a língua é o chicote da bunda” pelo fato do ministro dos transportes, em audiência pública com a bancada federal do Acre, anunciar R$ 600 milhões garantidos pela PEC da transição, no qual a maioria da bancada foi contra, para ser investidos na reconstrução e recuperação da BR 364.

Edvaldo destaca que diante de toda essa situação é preciso que haja honestidade política pois é preciso reconhecer que este recursos só foi possível graças ao presidente Lula: “é preciso ter reconhecimento, o líder da bancada do Acre, o senador Alan Rick, não teve a humildade de reconhecer que aquilo era um ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque sofre de um problema gravíssimo que é chamado de síndrome do jacamim. O jacamim, ele gosta de criar o filho dos outros, mas ele protege tanto o filho dos outros que ele nega o DNA, portanto, todo mundo tem que fazer propagando dos 600 milhões da BR, só que tem que abandonar a síndrome do jacamim, tem que dizem quem é o pai, e o pai é o Lula”, concluiu.

