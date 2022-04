Depois de ser rifada por Gladson Cameli, senadora Mailza Gomes se desfila do PP e desembarca no Podemos

Acreinfoco – Em sessão histórica realizada na madrugada desta sexta-feira (01), sob pressão do governo, os deputados da base de sustentação aprovaram a proposta do governo do estado. A sessão que foi acompanhada pelo funcionalismo público dentro da Assembleia Legislativa e por mais de 20 mil pessoas pelo YouTube, teve lances dramáticos.

De nada adiantaram os esforços dos deputados. Calegário perdeu os cargos, Chico Viga ficou com a saúde ainda mais fragilizada, mas a emenda foi derrotada pelos 13 votos dos deputados do governador Gladson Cameli. E o reajuste para os servidores públicos, inclusive os da Educação, foi estabelecido em 5,42%.

Fagner Calegário e Chico Viga (Podemos) foram convocados para uma reunião na sala do presidente Nicolau Júnior (PP). Não se dobraram e a resposta veio rápida. Uma edição extraordinária do Diário Oficial, com a exoneração dos cargos de Calegário.

O deputado Chico Viga ainda convalescendo de uma cirurgia sofreu tanta pressão por parte dos “soldados do Executivo” que provocou o temor que precisasse ser medicado. A preocupação com o colega parlamentar levou o deputado Jenilson Leite a se aproximar da tribuna. Jenilson permaneceu ao lado de Viga enquanto este discursava visivelmente nervoso, trêmulo. A cena pode ser observada no vídeo da sessão.

A bancada do Podemos foi a que sofreu a maior pressão. Os 4 deputados do partido assinaram a Emenda que propôs o aumento de 10% para o funcionalismo público juntamente com o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), Daniel Zen e Jonas Lima (PT), Jenilson Leite (PSB), Antônia Sales (MDB), Roberto Duarte (Republicanos).

Contrariando o pedido de Daniel Zen para que aprovassem o percentual maior e deixassem que Gladson o vetasse se quisesse. Zen chamou de truculenta a forma que o governo negociou com a categoria. “Governo truculento e mal amanhado, que não sabe negociar”, disse

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior (Progressistas), teve papel decisivo no resultado das votações. Além da reunião de pressão com os deputados do Podemos, participou ativamente da negociação com a Polícia Civil.

O presidente teria ido pessoalmente à casa do delegado Pedro Resende e em nome do governador prometido a concessão dos 15% em cima do valor do salário. O acordo, segundo o delegado, passou por Rômulo Grandidier, então secretário da Casa Civil.

Nicolau parabenizou seu cunhado Gladson Cameli: “Quero, inclusive, agradecer a sensibilidade de Gladson, como também aos parlamentares, que se uniram para que essa fosse a decisão”

No dia em que os deputados aprovaram sob protestos dos servidores públicos o aumento de 5,42% com alguns penduricalhos como auxílio- alimentação de 400 a 420 reais para os funcionários públicos, também regulamentaram a licença-prêmio dos magistrados e a fixação dos honorários de sucumbência para os procuradores da PGE, o governo do estado publicou no Diário Oficial a exoneração da denunciante do esquema de “rachadinhas” na Codisacre e a contratação de 3 empresas de táxi aéreo para atender o gabinete do Governador. São 10,6 milhões para contratar “jatinhos’ e outras aeronaves para o estado que já possui 2 jatinhos e 2 helicópteros.

