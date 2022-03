Depois de passar o mandato todo fazendo oposição a Cameli, Duarte vai se filiar ao Republicanos e apoiar Gladson

Os moradores interditaram a rodovia com pedaços de madeira e também fizeram uma barreira humana para impedir a passagem dos veículos. Vários carros, motocicletas e até ônibus ficaram parados às margens da estrada.

Chovia bastante no momento do protesto. Com celulares, os moradores e motoristas que aguardavam a liberação da passagem gravaram a ação da polícia. Em um dos registros é possível ver a polícia jogando bombas em direção aos manifestantes, que gritam e se afastam.

Muita fumaça começa a aparecer no local e algumas crianças, que estavam fardadas, se afastam e tentam se proteger. “Covardes, covardes!! A gente não tem arma nenhuma, só temos a voz”, grita uma mulher no meio do protesto.

Veja o Vídeo:

‘Dentro dos padrões’

O comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar (6ºBPM), tenente-coronel Edvan Rogério, disse à Rede Amazônica Acre que as equipes policiais haviam combinado com as lideranças do movimento que seria dado apoio necessário. Segundo ele, desde o início do protesto, que começou por volta das 5h desta segunda com o bloqueio da via, uma equipe ficou no local para garantir a segurança dos manifestantes.

“Justamente por achar legítima a manifestação dos moradores, no entanto, solicitamos a pedido deles que uma equipe do governo fosse lá para conversar e acertar um acordo com a manifestação para ver o que poderia executar para o que fosse feito no momento. No entanto, os líderes dos manifestantes não quiseram fazer o acordo, não desbloquearam a via e, assim, tivemos que fazer a desobstrução”, defendeu.

Para essa desobstrução, o comandante afirmou que foram usados equipamentos menos letais que não causasse ferimentos aos manifestantes. O major falou que os métodos usados estão dentro dos padrões da polícia e ninguém ficou ferido.

“Usamos gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral exatamente para que a população se dispensasse e a gente retirasse os obstáculos da via tudo dentro da nossa doutrina de controle de estudo civil. Todos nós sabemos da importância da AC-405 que liga às nossas outras cidades e, principalmente, ao aeroporto e o horário também era inconveniente, mas entendemos a manifestação da comunidade e garantimos a segurança deles”, justificou. O militar argumentou que os policiais decidiram usar os equipamentos e avançar em direção à manifestação quando os moradores não queriam mais dialogar com as equipes do governo. Dois dos líderes dos manifestantes foram presos por desacato. “Então, não tinha mais motivo para que se deixasse a via obstruída da forma que estava. Foram duas lideranças presas no momento”, concluiu. View this post on Instagram A post shared by 3 de Julho Notícias (@3_de_julho_noticias) O outro lado

O diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, disse que o governo está empenhado em conseguir recursos para o asfaltar 7 quilômetros de ramal da comunidade. Para essa obra, segundo ele, é necessário conseguir mais de R$ 10 milhões, dinheiro que o governo não tem.

“Temos que buscar recursos federais ou outras fontes para poder essa obra. O governo se compromete em buscar esses recursos, mas ainda não aconteceu. Sei da ansiedade da população que há mais de oito anos tem essa promessa, mesmo de governos passados, e essa ansiedade acaba renovando em Cruzeiro do Sul”, destacou.

O diretor explicou que o Deracre tem se empenhado também em outras melhorias no município, como a duplicação da Rodovia AC-405, alteamento da estrada do aeroporto até a Comunidade Santa Rosa e recapeamento do acesso à cidade de Mâncio Lima.