Depois de esculhambar Gladson e ter “virado a casaca”, Mazinho Serafim consegue colocar a filha no governo com salário de mais de 11 mil reais

O Governo do Acre, por meio da governadora em exercício, Mailza Gomes, nomeou no dia 27 deste mês a filha do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (UB), para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Segundo o portal Yaco News, Thamirys Ribeiro Andrade exercerá cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, com salário de 11.069,10 reais.

O Governo presenteia Mazinho Serafim mesmo ele tendo “virado a casaca” na reta final da campanha para governador do ano passado.

Para refrescara memória dos leitores: Na reta final da campanha para governador, um áudio circulou nas redes sociais em que o sub-secretário de obras pede expressamente votos para Sérgio Petecão, ferrenho adversário de Gladson. Em sua fala, o mesmo atesta categoricamente que estava seguindo uma determinação do prefeito Mazinho Serafim.

Antes disso, O prefeito de Sena Madureira Mazinho esculhambava o governador Gladson Cameli nos quatro cantos do Acre chamando-o de mentiroso, dentre outros adjetivos.

Resta saber se a filha de Mazinho cumprirá seu horário de expediente como manda a lei ou será funcionária fantasma. Cabe aos órgãos fiscalizadores averiguarem de perto essa situação.

