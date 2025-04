Depois de criar o Festival da Macaxeira, Bocalom diz que Rio Branco não precisa de casas de farinha e deixa voltar 1 milhão de emenda parlamentar

O senador Alan Rick (UB) está indignado com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom – PL, depois que o mesmo deixou retornar R$ 1 milhão de uma emenda parlamentar de sua autoria, que seriam para construção de casas de farinha em Rio Branco.

A emenda foi destinada em 2019 e durante esse tempo todo foi ignorada pela Secretaria de Produção da prefeitura. O curioso é que o prefeito Tião Bocalom criou o 1° Festival da Macaxeira em pleno ano eleitoral, mas ao mesmo tempo afirmou que a cidade não precisa de casa de farinha.

Em um vídeo amplamente divulgado, Bocalom em tom arrogante reafirma que não existe necessidade de construir casas de farinha na capital. O senador Alan Rick se posicionou e não deixou de fazer a crítica.

“Indignação, esse é o sentimento diante de uma declaração como essa, totalmente desrespeitosa com os produtores de farinha de mandioca de Rio Branco. O mesmo prefeito que promove o Festival da Macaxeira em ano eleitoral, agora afirma que Casas de Farinha não são funcionais, ignorando a realidade de quem vive da produção rural e precisa de estrutura para trabalhar com dignidade. Eu estive lá. Os produtores sonham com esses equipamentos. Sonham em sair das casas improvisadas e artesanais, produzir mais, atender com qualidade e melhorar a vida de suas famílias. A devolução de R$ 1 milhão de emenda que destinei para a construção de cinco unidades industriais é mais do que um retrocesso, é um descaso com o pequeno produtor. Seguirei lutando para garantir que esses equipamentos cheguem até as comunidades, com ou sem o apoio da prefeitura. Eles não estão sozinhos” finalizou Alan.

Assista o vídeo onde Bocalom diz por que não utilizou os recursos;