Depois da Convenção de Petecão que balançou a política, Jorge Viana correu e Gladson chuta a família Bittar, tentando fortalecer seu grupo com Alan Rick

Após a convenção que oficializou Sérgio Petecão e Tota Filho como candidatos legítimos aptos a concorrer as eleições de 2022 ao cargo de governador e vice-governador do Acre, houve consideráveis mudanças na política local, onde o ex-senador Jorge Viana que estava motivado a disputar o governo, aparentemente correu da disputa e o governador Gladson Cameli (que é a vergonha do Acre) mudou até seu vice.

Não é novidade para ninguém que Petecão é um potencial candidato nesta disputa, isto pelo fato de ser veterano na área da política e colecionar vitórias ao longo de sua carreira, inclusive demonstrou tamanha liderança durante a realização da convenção.

Já se ouve nos bastidores da política que Jorge Viana que mesmo é concorrer as eleições para senado, no outro lado Gladson vem se rebolando para encontrar um vice capaz de contribuir com bons resultados nas pesquisas, haja vista que, Cameli teve que voltar atrás na escolha de Márcia Bittar, pois após afirmar que a mesma só tinha a agregar, se deu contra que se tratava do contrário, Márcia estava prejudicando a candidatura de Cameli.

Diante de tamanha indecisão, Gladson por último escolheu Alan Rick para ocupar a posição de vice em sua chapa majoritária. Enquanto os demais segue sem conseguir montar a própria chapa majoritária, Petecão sai na frente já bateu o martelo formando a sua chapa majoritária da Coligação com a força do Povo, sempre um passo a frente.