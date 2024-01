Denunciado pela PGR por corrupção, Gladson Cameli quer a todo custo empurrar Alysson Bestene como o seu candidato a prefeito de Rio Branco

Governador Gladson Cameli quer a todo custo empurrar Alysson como o seu candidato a prefeito da Capital – Foto: Neto Lucena/Secom

Diante da situação que se encontra o estado do Acre atualmente, durante a má gestão de Gladson Cameli, temos a propriedade de dizer que o Governador Gladson não é a pessoa ideal para falar de pretensos candidatos ou vice. Hoje Gladson não tem muita credibilidade para impor nenhum pré-candidato, uma vez que o nome de sua confiança não mostrou ter competência para administrar um município como Rio Branco.

Gladson faz questão de dizer que seu pré-candidato a prefeito de Rio Branco é Alysson Bestene pelo fato de tê-lo como seu fiel escudeiro, mas acredita-se que para ser prefeito de Rio Branco exija mais do que ser uma pessoa de confiança do governador.

Alysson Bestene faz parte do governo de Gladson Cameli desde o primeiro dia, do primeiro ano do primeiro mandato, e mesmo diante de todo esse tempo não foi capaz de mostrar para que veio, pois os escândalos de corrupção e os desdobramentos das operações da Polícia Federal no governo de Gladson Cameli atraíram todos os holofotes.

Alysson ocupou vários cargos dentro das repartições públicas estaduais mas em nenhuma delas foi capaz de se destacar pelo serviço prestado, muito pelo contrário, volta e meia Alysson foi alvo de críticas por ter o poder de fazer o melhor e não o fazer.

Bestene deixou muito a desejar e agora se aproveita dos meios estaduais para tentar ganhar notoriedade, uma vez que a disputa está cada vem mais perto mas as pesquisas mostram que essa manobra não tem dado muito certo. Se o governo vai mau e a população de Rio Branco já sofre com isso, imaginem com uma gestão municipal ruim também e do mesmo lado de governo fracassado como o de Gladson Cameli.