Política Destaque
“Defensor da moralidade”? Secretário de Bocalom, João Marcos Luz, viaja a Florianópolis com diárias e passagens pagas pelo povo de Rio Branco
Política Destaque
Prefeito de Rio Branco Tião Bocalom e o cretário João Marcos Luz – Foto: Reprodução
O discurso moralista do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco, João Marcos de Souza da Luz, parece não resistir ao conforto de uma viagem com tudo pago pelo dinheiro público. Conhecido por posar como fiscal dos gastos alheios, especialmente quando se trata de viagens de servidores e autoridades, o “paladino da moralidade” embarcou para Florianópolis (SC) com o assessor da pasta, Caleb Lima Liberato, para participar do 25º Encontro CONGEMAS SUL. E, claro, a conta ficou para a população riobranquense.
Segundo as Portarias nº 204 e 205/2025, publicadas no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (13), João Marcos e Caleb receberão 4,5 em diárias, totalizando R$ 3.600,00 por pessoa, além de passagens aéreas de ida e volta entre Rio Branco e a capital catarinense. Ao todo, apenas em diárias, a despesa chega a R$ 7.200,00 — sem contar o custo das passagens.
Evento de dois dias, viagem de cinco
O curioso é que o evento ocorre apenas nos dias 13 e 14 de agosto, mas o deslocamento oficial cobre o período de 12 a 16 de agosto. Isso significa que, na prática, parte dessas diárias serão usadas para bancar dias que não têm nenhuma ligação direta com a programação oficial do encontro.
Mais curioso ainda é o fato de que as portarias têm efeito retroativo a 12 de agosto, ou seja, foram publicadas quando a viagem já havia começado. Isso levanta questionamentos sobre a transparência e a regularidade no processo de autorização e pagamento.
Moralidade seletiva
João Marcos Luz, que também preside o CONGEMAS/AC, não é apenas mais um secretário viajando com recursos públicos. Ele é um dos mais aguerridos defensores do prefeito Tião Bocalom e costuma aparecer nas redes sociais atacando opositores e denunciando gastos que considera abusivos.
Quando se trata de outros, o tom é duro: acusações de desperdício, pedidos de investigação e discursos inflamados sobre responsabilidade com o dinheiro público. Mas, quando o beneficiado é ele próprio, a regra muda. O que antes era “turismo pago pelo povo” vira “missão oficial imprescindível”.
O custo para a população
O valor pago em diárias nesta viagem — sem contar passagens e outros gastos — daria para custear, por exemplo, a compra de dezenas de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, público que a própria Secretaria de Assistência Social deveria priorizar.
A contradição é evidente: enquanto muitas famílias de Rio Branco enfrentam dificuldades para garantir comida na mesa, o titular da pasta viaja para uma das capitais mais caras do país, com tudo pago pelo erário, para participar de um evento que poderia ter acompanhamento remoto, como tantas outras conferências desde a pandemia.
Perguntas sem resposta
Por que as portarias só foram publicadas quando a viagem já estava em andamento?
Por que a viagem dura mais do que o evento?
E, principalmente: como um secretário que se apresenta como guardião da moralidade justifica se beneficiar exatamente daquilo que sempre criticou?
Enquanto não houver respostas claras, fica a sensação de que, em Rio Branco, a moralidade depende de quem está com a mala pronta para embarcar.
Política Destaque
Mais uma mulher rompe o silêncio e denuncia assédio moral na gestão Bocalom: “Prefeito não me ouviu, destruiu meus sonhos e minha vida”
Mais uma mulher denuncia assédio moral na gestão de Bocalom.
A gestão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, volta a ser alvo de denúncias de assédio moral contra secretários municipais. Desta vez, quem se manifesta é Daniela Paiva, que gravou um vídeo em seu perfil no Instagram relatando ter sido vítima de perseguições e humilhações enquanto trabalhou na administração municipal.
No vídeo, Daniela inicia declara apoio a Marília — outra mulher que recentemente prestou depoimento na Câmara Municipal de Rio Branco denunciando práticas semelhantes.
“Quero parabenizar a Marília, que está aí depondo na Câmara. Você é uma das vítimas, mas não foi só você. Eu também passei por isso. Esse cara prejudicou meu vínculo familiar, minha reputação na vida pública, no trabalho, destruiu meus sonhos e perseguiu meus primos concursados”, afirmou.
Daniela relata que, por não ser ouvida pela liderança, decidiu deixar Rio Branco e recomeçar a vida longe da família. Segundo ela, o pior não são apenas os assediadores, mas a postura do prefeito Bocalom, que não teria tomado providências.
“Se fosse o governador Gladson Cameli, ele mandava ouvir e demitir. Mas o Bocalom não faz isso. Eu registrei um assédio moral e ele disse que eu precisava melhorar. Minha forma de melhorar foi me afastando, desistindo dos meus sonhos”, desabafou.
A ex-servidora também narra um episódio em que, por ordens de chefia, teria que “fechar um ramal” na zona rural, o que provocou revolta de moradores e ameaças contra ela. “A polícia precisou me escoltar para sair. Mesmo assim, fui tratada como mentirosa e ignorada pelo prefeito”, contou.
Para Daniela, a omissão do prefeito Tião Bocalom é tão grave quanto o assédio em si:
“Ele nunca me chamou pra conversar. Tudo que a Marília está dizendo é verdade. Pode ir atrás que é tudo verdade. E eu vou deixar essa live salva.”
Com essa nova manifestação, cresce a pressão sobre o prefeito e sua equipe para que casos de assédio sejam investigados e providências efetivas sejam tomadas. Até o momento, a Prefeitura de Rio Branco não se pronunciou sobre as declarações de Daniela Paiva.
Veja o vídeo no Instagram:
Prefeito Salatiel Magalhães lança REFIS 2025 com descontos de até 100% em Rodrigues Alves
Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica operação de recuperação de ramais e garante mais acesso para comunidades rurais
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
“Defensor da moralidade”? Secretário de Bocalom, João Marcos Luz, viaja a Florianópolis com diárias e passagens pagas pelo povo de Rio Branco
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
POLÍTICA
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana...
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...
Vereador André Kamai defende afastamento de diretor da RBTrans, Clendes Vilas Boas, para garantir investigação imparcial
André Kamai e Clendes Villas Boas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão legislativa na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Educação7 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
-
Política6 dias atrás
Presidente Lula anuncia R$ 1,1 bilhão em obras e programas no Acre ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana
-
Política6 dias atrás
Jorge Viana acompanha Lula em missão ao Acre: “É hora de união, mais trabalho e mais investimentos pelo nosso querido Estado”
-
Política Destaque6 dias atrás
Lula desmente Bocalom e diz que prefeito mente ao afirmar que não foi convidado para evento oficial no Acre: “Se disserem isso, é mentira”