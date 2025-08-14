Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
“Defensor da moralidade”? Secretário de Bocalom, João Marcos Luz, viaja a Florianópolis com diárias e passagens pagas pelo povo de Rio Branco

14 de agosto de 2025

Prefeito de Rio Branco Tião Bocalom e o cretário João Marcos Luz – Foto: Reprodução

O discurso moralista do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco, João Marcos de Souza da Luz, parece não resistir ao conforto de uma viagem com tudo pago pelo dinheiro público. Conhecido por posar como fiscal dos gastos alheios, especialmente quando se trata de viagens de servidores e autoridades, o “paladino da moralidade” embarcou para Florianópolis (SC) com o assessor da pasta, Caleb Lima Liberato, para participar do 25º Encontro CONGEMAS SUL. E, claro, a conta ficou para a população riobranquense.

Segundo as Portarias nº 204 e 205/2025, publicadas no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (13), João Marcos e Caleb receberão 4,5 em diárias, totalizando R$ 3.600,00 por pessoa, além de passagens aéreas de ida e volta entre Rio Branco e a capital catarinense. Ao todo, apenas em diárias, a despesa chega a R$ 7.200,00 — sem contar o custo das passagens.

Evento de dois dias, viagem de cinco

O curioso é que o evento ocorre apenas nos dias 13 e 14 de agosto, mas o deslocamento oficial cobre o período de 12 a 16 de agosto. Isso significa que, na prática, parte dessas diárias serão usadas para bancar dias que não têm nenhuma ligação direta com a programação oficial do encontro.

Mais curioso ainda é o fato de que as portarias têm efeito retroativo a 12 de agosto, ou seja, foram publicadas quando a viagem já havia começado. Isso levanta questionamentos sobre a transparência e a regularidade no processo de autorização e pagamento.

Moralidade seletiva

João Marcos Luz, que também preside o CONGEMAS/AC, não é apenas mais um secretário viajando com recursos públicos. Ele é um dos mais aguerridos defensores do prefeito Tião Bocalom e costuma aparecer nas redes sociais atacando opositores e denunciando gastos que considera abusivos.

Quando se trata de outros, o tom é duro: acusações de desperdício, pedidos de investigação e discursos inflamados sobre responsabilidade com o dinheiro público. Mas, quando o beneficiado é ele próprio, a regra muda. O que antes era “turismo pago pelo povo” vira “missão oficial imprescindível”.

O custo para a população

O valor pago em diárias nesta viagem — sem contar passagens e outros gastos — daria para custear, por exemplo, a compra de dezenas de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, público que a própria Secretaria de Assistência Social deveria priorizar.

A contradição é evidente: enquanto muitas famílias de Rio Branco enfrentam dificuldades para garantir comida na mesa, o titular da pasta viaja para uma das capitais mais caras do país, com tudo pago pelo erário, para participar de um evento que poderia ter acompanhamento remoto, como tantas outras conferências desde a pandemia.

Perguntas sem resposta

Por que as portarias só foram publicadas quando a viagem já estava em andamento?

Por que a viagem dura mais do que o evento?

E, principalmente: como um secretário que se apresenta como guardião da moralidade justifica se beneficiar exatamente daquilo que sempre criticou?

Enquanto não houver respostas claras, fica a sensação de que, em Rio Branco, a moralidade depende de quem está com a mala pronta para embarcar.

Mais uma mulher rompe o silêncio e denuncia assédio moral na gestão Bocalom: “Prefeito não me ouviu, destruiu meus sonhos e minha vida”

20 horas atrás

13 de agosto de 2025

Mais uma mulher denuncia assédio moral na gestão de Bocalom.

A gestão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, volta a ser alvo de denúncias de assédio moral contra secretários municipais. Desta vez, quem se manifesta é Daniela Paiva, que gravou um vídeo em seu perfil no Instagram relatando ter sido vítima de perseguições e humilhações enquanto trabalhou na administração municipal.

No vídeo, Daniela inicia declara apoio a Marília — outra mulher que recentemente prestou depoimento na Câmara Municipal de Rio Branco denunciando práticas semelhantes.

“Quero parabenizar a Marília, que está aí depondo na Câmara. Você é uma das vítimas, mas não foi só você. Eu também passei por isso. Esse cara prejudicou meu vínculo familiar, minha reputação na vida pública, no trabalho, destruiu meus sonhos e perseguiu meus primos concursados”, afirmou.

Daniela relata que, por não ser ouvida pela liderança, decidiu deixar Rio Branco e recomeçar a vida longe da família. Segundo ela, o pior não são apenas os assediadores, mas a postura do prefeito Bocalom, que não teria tomado providências.

“Se fosse o governador Gladson Cameli, ele mandava ouvir e demitir. Mas o Bocalom não faz isso. Eu registrei um assédio moral e ele disse que eu precisava melhorar. Minha forma de melhorar foi me afastando, desistindo dos meus sonhos”, desabafou.

A ex-servidora também narra um episódio em que, por ordens de chefia, teria que “fechar um ramal” na zona rural, o que provocou revolta de moradores e ameaças contra ela. “A polícia precisou me escoltar para sair. Mesmo assim, fui tratada como mentirosa e ignorada pelo prefeito”, contou.

Para Daniela, a omissão do prefeito Tião Bocalom é tão grave quanto o assédio em si:

“Ele nunca me chamou pra conversar. Tudo que a Marília está dizendo é verdade. Pode ir atrás que é tudo verdade. E eu vou deixar essa live salva.”

Com essa nova manifestação, cresce a pressão sobre o prefeito e sua equipe para que casos de assédio sejam investigados e providências efetivas sejam tomadas. Até o momento, a Prefeitura de Rio Branco não se pronunciou sobre as declarações de Daniela Paiva.

Veja o vídeo no Instagram:

