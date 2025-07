Declaração de Márcio Bittar expõe falta de compromisso: senador prioriza própria sobrevivência política em vez do desenvolvimento do Acre

Senador Márcio Bittar – Foto: Reprodução vídeo Contil net

O senador bolsonarista Márcio Bittar (PL-AC) voltou a aparecer no cenário político acreano, mas não para tratar de soluções para os problemas do estado. Em entrevista ao jornalista Weverton Damasceno, Bittar deixou claro que a prioridade do PL no Acre não é apresentar um projeto para o futuro do estado, mas garantir sua própria reeleição ao Senado em 2026.

A postura escancara um comportamento já conhecido do parlamentar: passa grande parte do mandato distante do Acre e só reaparece em momentos de interesse eleitoral. Questionado sobre uma possível candidatura do prefeito Tião Bocalom ao governo do estado, o senador desconversou e reforçou seu objetivo pessoal:

“O Bocalom nunca se colocou como candidato. Tanto eu como ele não temos problema nenhum em apoiar a Mailza. O que o prefeito tem dito é que, se lá na frente o grupo entender que ele pode ser o nome, e o convocarem, ele topa. Nós, do PL, temos como prioridade aqui no Estado a minha reeleição ao Senado”, afirmou Bittar.

A declaração expõe a falta de compromisso com pautas estruturantes para o Acre e reforça a imagem de um senador mais preocupado com sua sobrevivência política do que com o desenvolvimento do estado que representa. Enquanto os acreanos enfrentam crises na saúde, segurança e infraestrutura, Bittar surge no debate público apenas para falar de si mesmo.

Veja o vídeo: