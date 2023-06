De olho na disputa de 2026, vice-governadora Mailza Assis disputa lideranças evangélicas com senador bolsonarista Alan Rick

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) cumpriu agenda no último final de semana no interior do Acre, mais especificamente em Jordão. O parlamentar esteve na unidade de Saúde Rocilda Pereira da Silva, que fica no Seringal São José.

O prédio, que foi construído a partir de uma emenda da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), na gestão do prefeito Elson Farias (PCdoB), era para estar funcionando e atendendo os moradores da zona rural do município de Jordão e da área entorno. Porém, o que se vê é o abandono por parte da Prefeitura de Jordão.

“Isso aqui é um exemplo de como o dinheiro do SUS é mal utilizado no município. Existem os recursos para atendimentos, pelo menos de vez em quando, por equipes volantes para utilizar isso como base, mas nem de vez em quando se tem atendimento para a comunidade”, disse Edvaldo Magalhães.

O parlamentar explicou que a unidade de saúde fica em uma área estratégica para os ribeirinhos e que poderia ser melhor utilizada pela gestão do prefeito Naldo Ribeiro (PDT). O único funcionário que se tinha, pediu demissão após atrasos reiterados de salários. Sem ninguém para cuidar, o prefeito está entregue ao mato.

“Ali do outro lado é o Seringal Alagoas, já é território de Tarauacá. Desse lado de cá, é o Seringal São José, é Jordão. Um pouco mais acima, as duas margens do rio já é o município de Jordão. Portanto, uma unidade de Saúde estratégica, no limite do município de Jordão com Tarauacá. Há mais de três anos essa unidade de Saúde não funciona. Está fechada. O último servidor contratado de forma temporária pela Prefeitura ficou cinco meses trabalhando e não recebeu nenhum salário, parou de trabalhar”, lamentou ao cobrar providências.