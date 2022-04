De Moleque a Homem de palavra: O que levou Mazinho a mudar seu conceito em relação ao governador Gladson Camel?

Para quem acompanhou as constantes tretas entre o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (agora no PL), ainda deve ficar confuso de ver a mudança repentina de posição política do até então cabra de opinião.

Um dos aliados mais leais ao senador e pré-candidato Sérgio Petecão (PSD), Mazinho fazia questão de xingar Gladson Cameli (PP) nos eventos oficiais; inclusive na presença do mesmo. Nome cotado para ser o puxador de votos na chapa de candidatos a deputado federal pelo PSD, Mazinho surpreendeu a todos ao anunciar a mudança nos planos eleitorais deste ano.

Com articulação do senador Márcio Bittar (União Brasil), Mazinho abandonou 0 senador Petecão, desistiu da candidatura de deputado federal e se filiou no PL de Márcia Bittar que é esposa de Márcio e disputará a vaga de senado na chapa de Cameli.

Com se comenta nas esquina de Sena Madureira a opinião é uma só, as pessoas se perguntam o que aconteceu para de uma hora para outra o prefeito Serafim que rodava os quatros lugares da cidade ofendendo o governador Cameli e chamando de ingrato com Sena, mudar radicalmente. Mazinho recebeu Gladson com tapete vermelho, fez as pazes e deixou Petecão a ver navios sem sequer se justificar.

O prefeito desistiu da sua corrida a câmara federal, filiou a esposa no União Brasil e vai apoiar todos do grupo de Gladson na eleição deste ano. Não se sabe o que o senador Márcio Bittar lhe prometeu, o certo é que a proposta foi irrecusável, pois esse mesmo Márcio Bittar que aparece carne e unha com Mazinho, era o candidato desprezado na eleição do senado em 2018.

Mazinho apoiou o Petista Ney Amorim, depois de declarar publicamente que não adotaria a campanha de Márcio Bittar, mesmo sendo naquele momento o condito do MDB.

Não sabemos como essa nova relação irá se mostrar e até onde vai, mas tem muita gente curiosa para ver o espatifado a qualquer momento.

