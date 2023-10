De goela abaixo, Bocalom quer empréstimo de R$ 340 milhões e faz apelo a vereadores: “vai deixar a população endividada”

A Deputada Dra. Michelle Melo, foi certeira apresentando na manhã desta quarta-feira, 25, no telão da tribuna da Assembleia Legislativa do Acre, um vídeo que mais parecia cenas de um filme de terror em se tratando da realidade de departamentos de polícia no governo de Gladson Cameli.

As imagens em sequência, mostram a atual situação do Departamento da Polícia Civil, localizado no bairro Manoel Julião. Carros sucateados, paredes em ruínas, arquivos destruídos entre outras situações que foram identificadas, e esta é uma realidade de boa parte das delegacias que sofrem com a má administração do Acre.

“O nosso trabalho é contínuo e segue uma ordem com base nas denúncias que estamos recebendo. O fato é que existe um descaso e o governo precisa de fato encontrar soluções de imediato,” explicou a parlamentar.

Além do Departamento da Polícia Civil, a deputada também visitou a Delegacia Especializada de Atendimento á Mulher – DEAM, o Instituto Médico Legal IML e a Delegacia da Cidade do Povo todas apresentando problemas devido ao abandono por parte do governo do estado.

“Os problemas não estão apenas nas estruturas. Durante a nossa visita à Delegacia da mulher não tinha água e muito menos papel higiênico, para as mulheres e agentes que trabalham no local. Quando tem água é comprada pelos próprios agentes que fazem cota”, disse a parlamentar.

A deputada durante a sua fala detalhou ainda a visita realizada na delegacia da Cidade do Povo.

“Na Delegacia da Cidade do Povo que é responsável por toda investigação do Segundo Distrito, durante a nossa visita, não tinha nenhum investigador de plantão, isso é de extrema seriedade. Esperamos providências em relação as denúncias apresentadas” finalizou.

Veja o vídeo: