De favorito a risco de derrota: a queda vertiginosa de Gladson Cameli nas pesquisas para o Senado e a reviravolta que embaralha a disputa no Acre

A trajetória de Gladson Cameli na disputa ao Senado mostra que sua ampla liderança no início de 2025 se dissipa conforme surgem alternativas consolidadas – Foto: Facebook Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli (PP), que iniciou 2025 como franco favorito para uma das duas vagas do Senado Federal pelo Acre, vive hoje um cenário de queda acentuada e questionamentos sobre sua força política. Pesquisas recentes indicam que a vantagem consolidada no início do ano se transformou em disputa acirrada com adversários tradicionais e novos nomes que ganham espaço na corrida eleitoral de 2026.

Críticas e desgaste político

O declínio de Cameli coincide com um período marcado por críticas à sua gestão. A imagem do governador, frequentemente associada a eventos festivos como a Expoacre, é vista por opositores e parte do eleitorado como distante dos problemas reais da população. Saúde precária, deficiências na educação e avanço da violência urbana são apontados como fatores que ampliaram o descontentamento.

Apesar de manter rejeição relativamente baixa em comparação a adversários como Jorge Viana, a queda contínua nas pesquisas expõe fragilidade em manter sua base eleitoral. A ascensão de nomes como Mara Rocha, contribui para pulverizar os votos do campo conservador, antes dominado por Cameli.

Cenário aberto para 2026

A disputa para o Senado em 2026 se mostra cada vez mais competitiva e imprevisível. A ausência de liderança absoluta abre espaço para rearranjos políticos e alianças que podem redefinir completamente o tabuleiro eleitoral nos próximos meses. Analistas apontam que, se a tendência de queda se mantiver, Cameli pode enfrentar dificuldades não apenas para retomar a dianteira, mas também para garantir vaga na disputa final.

Enquanto isso, seus adversários intensificam movimentações e articulam alianças para conquistar o eleitorado insatisfeito com a atual administração estadual. O próximo ano será decisivo para definir quem conseguirá se firmar como opção viável para uma das duas vagas no Senado pelo Acre.

Resumo comparativo

Período Instituto Votos (estimulado) Destaques

Janeiro 2025 Data Control

Gladson Cameli 45,2 %

Jorge Viana 11,3 %

Jéssica Sales 9,4 %

Márcio Bittar 7,8 %

Vantagem expressiva de Cameli

Maio 2025 Multidados

Gladson Cameli 39 %

Jorge Viana 22 %

Jenilson Leite 20 %

Mara Rocha 15 %

Jéssica Sales 13 %

Cenário ainda liderado, mas mais disputado

Agosto 2025 Delta

Gladson 25,5 %

Jorge Viana 15,1 %

Mara Rocha 13,9 %

Márcio Bittar 13,5 %

Alta pulverização entre candidaturas