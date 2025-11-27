Política Destaque
Crise sem fim: Entre adiamentos e suspeitas, Gladson Cameli se agarra ao cargo enquanto acusações de corrupção se acumulam
Política Destaque
Julgamento de Gladson Cameli volta a ser adiado e amplia desgaste do governador no STJ – Foto: Facebook/ Gladson Cameli
A novela judicial envolvendo o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), ganhou mais um capítulo constrangedor, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, novamente, adiar o julgamento da ação penal que o acusa de uma série de crimes graves. Agora, o caso foi remarcado para o dia 17 de dezembro, às 14h, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico. O novo adiamento reforça a percepção de que o processo se arrasta, recursos e um desgaste político cada vez mais evidente.
A ação penal que pesa contra o governador não é trivial. Cameli responde por fraudes em licitação, desvio de recursos públicos, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, acusações aceitas pela Corte Especial do STJ ainda em maio de 2024. Mesmo assim, o julgamento já foi remarcado diversas vezes, alimentando questionamentos sobre a capacidade do governo de seguir funcionando enquanto o chefe máximo enfrenta acusações graves.
O primeiro adiamento ocorreu após decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acolheu pedido da defesa alegando falta de acesso a documentos utilizados pela acusação. O argumento foi considerado suficiente para interromper o calendário já estabelecido pelo STJ, mesmo após meses de tramitação. Agora, a história se repete, e o processo volta a ser empurrado para frente em um ritmo que parece favorecer quem busca ganhar tempo.
A justificativa da defesa é que não teve acesso a determinados formulários que embasam relatórios do Coaf e outras informações encaminhadas aos investigadores. Segundo Gilmar Mendes, esse acesso seria indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa, tese que, embora juridicamente válida, na prática, prolonga ainda mais um caso que já se tornou símbolo da morosidade e da falta de transparência em processos envolvendo autoridades de alto escalão.
Enquanto o julgamento não chega, Cameli segue cumprindo medidas cautelares prorrogadas por mais 180 dias. Ele está proibido de sair do país, teve os bens bloqueados e não pode se comunicar com testemunhas ou outros investigados da mesma operação. É a terceira prorrogação desde que se tornou réu, um cenário que para qualquer outro agente público já seria motivo suficiente para questionar permanência no cargo, mas que, no Acre, virou rotina.
A origem das acusações remonta à Operação Ptolomeu, da Polícia Federal, que desde 2019 investiga contratos suspeitos firmados pelo governo acreano. Um dos pontos centrais é a contratação da empresa Murano, de Brasília, que teria subcontratado uma empresa do Acre ligada a Gledson Cameli, irmão do governador. O MPF aponta que o esquema teria servido para alimentar interesses financeiros do próprio Gladson e de seus aliados, gerando prejuízo direto aos cofres públicos.
Mesmo após virar réu e ser citado em diversas operações policiais, Cameli tentou se posicionar como vítima de perseguição política, alegando que “confia na Justiça” e teme interferências externas. No entanto, seus argumentos colidem com as provas levantadas pela PF, com pareceres do MPF e com sucessivas decisões judiciais que mantêm as cautelares e reconhecem a gravidade das acusações. Para a população acreana, o que fica é um governo enfraquecido, atolado em denúncias e dependente de adiamentos para respirar politicamente.
Política Destaque
Gladson Cameli e Mailza Assis entregam o pior cenário para terceirizados: atrasos, humilhação e abandono em plena reta final do ano
Terceirizados vivem rotina de humilhação e incerteza no governo Gladson Cameli e Mailza Assis.
A situação dos trabalhadores terceirizados no governo Gladson Cameli e Mailza Assis (PP) já ultrapassou o limite do aceitável. Nunca servidores de empresas contratadas haviam sido submetidos a tamanha instabilidade e descaso como ocorre atualmente em órgãos como Deracre, Saúde, Educação, Seinfra e tantas outras pastas que dependem da força de trabalho dessas pessoas. O que deveria ser uma relação de respeito e responsabilidade se transformou em um cenário de humilhação permanente.
Com a aproximação do fim do ano, o drama se agrava. Enquanto o governo exalta a obrigação básica de manter salários de servidores efetivos e comissionados em dia, milhares de pais e mães que atuam como terceirizados vivem na incerteza absoluta. Sem receber seus vencimentos, muitos já não sabem como pagar contas, organizar a ceia de Natal ou planejar o ano novo. O atraso salarial, prática que se repete mês após mês, virou uma marca registrada da atual gestão.
Diversos trabalhadores procuraram o portal 3 de Julho Notícias para denunciar que empresas como a TecNews já estariam chegando ao segundo mês de salário atrasado, atingindo funcionários do Deracre, da Saúde, da Educação, da Seinfra e de vários outros setores essenciais. Segundo os relatos, a sensação dominante entre os terceirizados é de completo abandono, como se fossem invisíveis para um governo que, no discurso, afirma valorizar as pessoas, mas, na prática, expõe milhares de famílias a uma rotina de humilhação, insegurança e falta de respeito.
Nossa equipe de reportagem tentou contato com os responsáveis pela empresa para saber se os repasses do Estado estão sendo feitos regularmente, mas não obteve retorno. O silêncio, tanto da empresa quanto do governo, só reforça a falta de transparência e a negligência com milhares de famílias que dependem desses salários para sobreviver. Enquanto isso, o governo segue comemorando feitos administrativos, enquanto os terceirizados enfrentam uma realidade dura, injusta e vergonhosa.
O portal 3 de Julho Notícias reforça que o espaço permanece aberto para que a empresa TecNews, a Secretaria de Estado de Administração, o Deracre, a Seinfra, a Secretaria de Saúde ou qualquer representante do governo Gladson Cameli e Mailza Assis apresente sua versão dos fatos, esclarecimentos ou posicionamento oficial sobre as denúncias.
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Crise sem fim: Entre adiamentos e suspeitas, Gladson Cameli se agarra ao cargo enquanto acusações de corrupção se acumulam
Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e aproxima empresariado acreano de novos mercados internacionais
POLÍTICA
Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e aproxima empresariado acreano de novos mercados internacionais
Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e fortalece diálogo do Acre com mercados internacionais O presidente da ApexBrasil,...
Deputada Socorro Neri exalta liderança de Mailza Assis em encontro marcado por diálogo, respeito e compromisso com o Acre
Socorro Neri destaca força e sensibilidade de Mailza Assis em encontro focado no fortalecimento do Acre. A deputada federal Socorro...
Vídeo mostra ônibus escolar atolado e população acusa prefeito Padeiro de deixar o município de Bujari em completo abandono
Moradores denunciam abandono e ônibus escolar atolado em rua do Loteamento Maia, em Bujari Um morador de Bujari enviou ao...
POLÍCIA
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...
EDUCAÇÃO
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol. Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
-
Tudo Sobre Política II4 dias atrás
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção
-
Política6 dias atrás
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos
-
Política3 dias atrás
Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre