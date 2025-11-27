Crise sem fim: Entre adiamentos e suspeitas, Gladson Cameli se agarra ao cargo enquanto acusações de corrupção se acumulam

Julgamento de Gladson Cameli volta a ser adiado e amplia desgaste do governador no STJ – Foto: Facebook/ Gladson Cameli

A novela judicial envolvendo o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), ganhou mais um capítulo constrangedor, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, novamente, adiar o julgamento da ação penal que o acusa de uma série de crimes graves. Agora, o caso foi remarcado para o dia 17 de dezembro, às 14h, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico. O novo adiamento reforça a percepção de que o processo se arrasta, recursos e um desgaste político cada vez mais evidente.

A ação penal que pesa contra o governador não é trivial. Cameli responde por fraudes em licitação, desvio de recursos públicos, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, acusações aceitas pela Corte Especial do STJ ainda em maio de 2024. Mesmo assim, o julgamento já foi remarcado diversas vezes, alimentando questionamentos sobre a capacidade do governo de seguir funcionando enquanto o chefe máximo enfrenta acusações graves.

O primeiro adiamento ocorreu após decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acolheu pedido da defesa alegando falta de acesso a documentos utilizados pela acusação. O argumento foi considerado suficiente para interromper o calendário já estabelecido pelo STJ, mesmo após meses de tramitação. Agora, a história se repete, e o processo volta a ser empurrado para frente em um ritmo que parece favorecer quem busca ganhar tempo.

A justificativa da defesa é que não teve acesso a determinados formulários que embasam relatórios do Coaf e outras informações encaminhadas aos investigadores. Segundo Gilmar Mendes, esse acesso seria indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa, tese que, embora juridicamente válida, na prática, prolonga ainda mais um caso que já se tornou símbolo da morosidade e da falta de transparência em processos envolvendo autoridades de alto escalão.

Enquanto o julgamento não chega, Cameli segue cumprindo medidas cautelares prorrogadas por mais 180 dias. Ele está proibido de sair do país, teve os bens bloqueados e não pode se comunicar com testemunhas ou outros investigados da mesma operação. É a terceira prorrogação desde que se tornou réu, um cenário que para qualquer outro agente público já seria motivo suficiente para questionar permanência no cargo, mas que, no Acre, virou rotina.

A origem das acusações remonta à Operação Ptolomeu, da Polícia Federal, que desde 2019 investiga contratos suspeitos firmados pelo governo acreano. Um dos pontos centrais é a contratação da empresa Murano, de Brasília, que teria subcontratado uma empresa do Acre ligada a Gledson Cameli, irmão do governador. O MPF aponta que o esquema teria servido para alimentar interesses financeiros do próprio Gladson e de seus aliados, gerando prejuízo direto aos cofres públicos.

Mesmo após virar réu e ser citado em diversas operações policiais, Cameli tentou se posicionar como vítima de perseguição política, alegando que “confia na Justiça” e teme interferências externas. No entanto, seus argumentos colidem com as provas levantadas pela PF, com pareceres do MPF e com sucessivas decisões judiciais que mantêm as cautelares e reconhecem a gravidade das acusações. Para a população acreana, o que fica é um governo enfraquecido, atolado em denúncias e dependente de adiamentos para respirar politicamente.