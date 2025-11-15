Política Destaque
Crescimento do senador Alan Rick provoca pânico na Casa Rosada e expõe a fragilidade da candidatura de Mailza Assis ao governo
Clima de tensão na Casa Rosada em meio ao crescimento de Alan Rick nas pesquisas – Foto: Diego Gurgel
Segundo informações repassadas por uma fonte da Casa Rosada ao portal 3 de Julho Notícias, o clima dentro do governo é de absoluto desespero. A cada nova pesquisa eleitoral, o nome do senador Alan Rick sobe mais alguns degraus e, com isso, aumenta o pânico no núcleo duro do governo Gladson Cameli. Secretários relatam noites sem dormir, reuniões emergenciais e uma corrida silenciosa para tentar entender como o senador tomou a dianteira com tanta força entre os eleitores mais humildes.
Alan Rick, de forma estratégica e consistente, consolidou uma presença fulminante nas comunidades mais carentes, onde sua imagem cresce de maneira quase espontânea. De mercados a ruas de bairros periféricos, seu nome virou tema diário. A percepção geral é clara: o senador se transformou no favorito natural da população, visto como alguém firme, acessível e com discurso alinhado às necessidades do povo. Há quem diga que, mantendo o atual ritmo, ele pode até encerrar a disputa no primeiro turno.
Do outro lado, a situação é bem menos animadora. A pré-candidata Mailza Assis tem percorrido o Acre de ponta a ponta, mas a movimentação não se converte em apoio real. Mesmo sendo recebida com cordialidade em suas agendas, a adesão política continua tímida. Aliados confidenciam que a campanha não consegue empolgar nem mesmo parte da base governista. Há setores do governo que já falam abertamente em “barco afundando”.
A tensão aumenta ainda mais com a proximidade do julgamento do governador Gladson Cameli, marcado para o dia 19. O entorno do Palácio já trabalha com a possibilidade de um impacto devastador na disputa eleitoral. O que se comenta nos bastidores é que muitos aliados históricos do governador adotaram uma postura de distância estratégica, esperando o desfecho de um processo que pode alterar completamente o quadro político. “Ninguém quer ficar preso ao que pode ruir”, revela a fonte da Casa Rosada.
Enquanto Gladson e Mailza tentam estancar a sangria política, Alan Rick segue crescendo sem esforço aparente. Nas ruas, a leitura é simples: ele se tornou o nome que representa confiança e renovação, enquanto o governo vive seu momento mais delicado. A distância entre os lados só aumenta — e, por enquanto, quem dita o ritmo da eleição é o senador.
Vice-governadora Mailza Assis inicia “tour da fé” e aposta na velha tática de políticos: aparecer em igreja perto da eleição
Mailza Assis intensifica presença em igrejas e reforça agenda voltada ao público evangélico em busca de votos – Foto: Reprodução/ Noticia da Hora
A vice-governadora e pré-candidata ao governo do Acre, Mailza Assis, parece ter acelerado a fase da campanha conhecida nos bastidores como “temporada de conversão súbita”. À medida que o período eleitoral se aproxima, Mailza tem surgido com frequência cada vez maior em eventos religiosos numa movimentação que lembra mais estratégia eleitoral do que devoção espontânea.
A vice-governadora foi recebida por pastores, líderes e missionários da Assembleia de Deus, onde ganhou oração, atenção e até uma Bíblia da Mulher. O gesto, embora simbólico, reforça a velha prática dos políticos que, quando sentem o cheiro das urnas, passam a frequentar templos com a mesma intensidade com que antes frequentavam agendas oficiais.
Mailza, que é membro da Assembleia de Deus, divulgou nas redes sociais que saiu “fortalecida espiritualmente”. Para muitos observadores, porém, o fortalecimento que ela realmente busca é o eleitoral, especialmente dentro de um segmento que há anos se tornou alvo preferencial de candidatos em busca de aprovação rápida e votos fiéis.
A cena é conhecida: político em pré-campanha aparece em café da manhã com pastores, recebe oração, posta foto com Bíblia e reforça discurso de “missão divina”. A diferença, dizem críticos, é que o roteiro segue tão padronizado que já soa mecânico. A aproximação repentina com o público evangélico, curiosamente, nunca acontece no primeiro ano de governo, sempre quando o calendário eleitoral aperta.
Ao afirmar que recebeu palavras que renovam sua força para “conduzir o estado”, Mailza deixa claro que pretende unir fé e palanque para disputar o governo. A questão que fica é: trata-se de devoção sincera ou de mais um capítulo da conhecida corrida por votos dentro das igrejas?
Enquanto a campanha não começa oficialmente, Mailza segue sua romaria política, com direito a Bíblia nova, oração direcionada e o costumeiro tom messiânico que, em época de eleição, se torna mais forte que qualquer discurso de gestão.
Socorro Neri apresenta projeto que isenta Imposto de Renda de profissionais da educação e garante compensação financeira à União, estados e municípios
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Eduardo Velloso visita Colégio Tiradentes e destaca parceria de R$ 250 mil para aquisição de kits de robótica
POLÍTICA
Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política
Veja o vídeo: O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o...
Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década
UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução A corrida pela reitoria da Universidade Federal...
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
POLÍCIA
Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco
Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
EDUCAÇÃO
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
