Corrupção: Tribunal de Contas pede auditoria em suporto superfaturamento superior a R$ 26 milhões no governo Gladson Cameli

Enquanto permanecer a gestão de Gladson Cameli sob o comando do estado do Acre, não se pode ter tranquilidade e confiança nos processos licitatórios que vêm sendo firmados no governo com quem quer que seja, pois desde seu primeiro mandato, Gladson vem tendo seu governo visto como autor de maior corrupção da história do Acre.

De acordo com o jornalista Leonildo Rosas, o cunhado do governador Gladson que é secretário de administração, Paulo Roberto Correia, aderiu a uma ata no valor de R$ 86.600.000,00 (oitenta e seis milhões e seiscentos mil de reais) com a empresa Assistência Médica Hospitalar – AME, mesmo diante dos fortes indícios de irregularidades, assinou um contrato no valor de R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais).

Rosas gravou um vídeo onde fala que diante da situação, o Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE, por meio da conselheira Nalu Gouveia, determinou que fosse realizado uma auditoria neste contrato, fato que constatou logo no início que havia um superfaturamento superior a R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), ou seja, mais do que nunca os órgãos de controle precisam ficar atentos a cada movimentação realizada nesse governo.

Diante dos que os auditores detectaram, a conselheira Nalu, por sua vez, notificou o secretário e o pregoeiro e determinou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento do que foi estabelecido. Aguardamos os próximos capítulos.

Veja o vídeo: