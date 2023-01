Coronel Ulysses Araújo se manda para Brasília, onde assume as regalias de deputado federal e deixa os empregados da Vip sem salário no Acre

Virou rotina as reclamações de empregados de empresas terceirizadas no estado do Acre, que cobram o pagamento de salários atrasados.

Uma das maiores empresas de segurança armada é a VIP, empresa da família do recém eleito deputado federal, Coronel Ulysses Araújo (UB), que presta serviços de vigilância armada e monitoramento para o governo do Acre.

Os funcionários tem receio de se identificar por medo de represália, mas demonstram a indignação por não ter o pagamento em dia. Um vigilante que mais uma vez procurou o 3 de Julho Notícias para denunciar a difícil situação enfrentada sobre os pagamentos atrasados por parte da empresa VIP.

O mesmo alega ao portal que não está passando fome pela caridade de familiares e que desde dezembro não sabe o que é receber seu salário.

“Eu nunca imaginei ver minha geladeira sem nada, minha luz não foi cortada porque a família fez uma vaquinha e me deu uma grana, nosso líder Ulysses falou uma coisa na campanha e agora faz outra. Falar em humanidade e deixar seus empregados assim, não é coisa de ser humano”, desabafou o vigilante, que não quer ser identificado.

Ulysses está em Brasília para assumir o mandato e claro, dispor de todas as regalias que o mandato lhe concede de deputado federal neste dia primeiro e não se manifesta sobre os problemas de sua empresa. O espaço fica reservado para os proprietários da empresa Vip se defender das acusações.

