Contrato de aluguel milionário de Jatinho executivo para as viagens de Gladson Cameli, pago com dinheiro do povo, vence dia 23 de junho

Governador Gladson Cameli e Jorginho morador de Cruzeiro do Sul – Foto: Reprodução vídeo/ Facebook Gladson Cameli

Um vídeo que circula nas redes sociais na noite deste domingo 1, mostra a indignação de um cidadão conhecido por Jorginho que o mesmo é morador de Cruzeiro do Sul, que é a terra natal do governador Gladson Cameli – PP.

O mesmo critica a precariedade da saúde no Juruá e diz que falta praticamente tudo, enquanto o governador só se preocupa com festas milionárias e em andar de jatinho luxuoso, pago com dinheiro público.

“O senhor é mentiroso no mundo, o pior governador que o Acre já teve. O senhor vive fazendo farra com dinheiro público, andando de jatinho alugado por nós e desviando dinheiro, o senhor está acabando com nosso estado”, desabafou ele.

O vídeo continua e o cidadão aumenta o tom de suas críticas por cerca de 6 minutos.

