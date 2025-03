Construtora do pai de Gladson Cameli, investigada pela PF na Operação Ptolomeu, renova contrato de R$ 13 milhões com a prefeitura de Manaus

Que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, está desempenhando uma péssima gestão, isto todos sabemos, mas a cada episódio novo é motivo de decepção, como o que está acontecendo no concurso carnavalesco para a escolha da realeza do carnaval 2025, onde a “organização” sequer consegue fazer um simples concurso com lisura e seriedade.

O portal 3 de Julho Notícias recebeu uma denúncia de uma das concorrentes da categoria Rainha do Carnaval, a mesma, identificada como Luiza Souza, afirmou que foi prejudicada devido a nota errada atribuída por um dos jurados, que não é permitida de acordo com o edital do concurso. O jurado que atribuiu a nota errada, segundo a candidata, foi Alex Thomas.

De acordo com o edital, a comissão julgadora deveria avaliar cada candidato de acordo com os requisitos previstos no edital, atribuindo, a cada um, uma nota que poderia variar de 8 a 10 pontos. O edital previa ainda que, se caso um dos jurados, por erro, atribuíssem uma terceira casa decimal, esta seria excluída. O fato é que apesar de o jurado Alex Thomas não não ter atribuído uma terceira casa decimal, ele deu uma nota que é passível de anulação.

De acordo com informações, este erro fez com que a candidata Luiza perdesse a primeira posição, ficando na segunda posição com as notas atuais que até o momento não foi corrigida. A candidata alega ainda que entrou com um requerimento solicitando a anulação desta nota que não está prevista no edital. A candidata, bastante abalada afirmou que a comissão é despreparada que sequer se deu ao trabalho de ler o edital.

“A gente treina por meses buscando a melhor performance e se depara com um jurado sem conhecimento e uma comissão despreparada, que nem leu o próprio edital, causando prejuízo e frustração. O prejuízo não é apenas para mim. Existe um grupo, uma equipe que nos ajudou neste concurso e que está muito frustrada. São dois erros terríveis. O primeiro em dar nota abaixo do mínimo, e o segundo é que a nota do quesito comunicação e simpatia são conexas e é impossível eu tirar nota 10 em simpatia e 7 em comunicação”, desabafou Luiza.