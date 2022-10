Considerado como um dos piores prefeito de Cruzeiro do Sul e impedido pela Justiça, Zequinha Lima pode não disputar reeleição em 2024

Acre jornal – Terminadas as eleições deste ano, algumas figuras políticas de Cruzeiro do Sul já se movimentam nos bastidores do poder, apostando em um possível impedimento do atual prefeito Zequinha Lima (Progressistas), de disputar a reeleição para prefeito do município.

A inelegibilidade na qual os adversários de Zequinha Lima apostam, viria pelo fato dele já ter exercido o cargo de prefeito na gestão anterior, quando era vice de Ilderlei Cordeiro, e por diversas vezes assumiu na ausência do titular, já tendo, portanto, dois mandatos como gestor do Executivo municipal.

Zequinha Lima e Ilderlei Cordeiro perderam os mandatos após a Justiça Eleitoral cassar a chapa pela qual se elegeram, por crime eleitoral praticado durante a campanha. Zequinha, no entanto, conseguiu se eleger prefeito em 2020, já que apesar da cassação da chapa, a Justiça preservou seus direitos políticos.

Segundo uma fonte ligada ao prefeito Zequinha Lima consultada, “existem dois entendimentos ou jurisprudências da Justiça para casos como esse, tem juiz que entende que ele não poder disputar, porque, em tese, já está no segundo mandato, e tem juiz que entende que não, que ele tem direito à reeleição. Com certeza isso ainda vai dar muita discussão interna”, revela a fonte.

Diante da possibilidade de Zequinha Lima ser impedido de estar na disputa de 2024, pelos menos dois grupos já se colocam como possíveis postulantes na futura corrida pelo Poder Executivo do 2º maior município do Acre: o grupo dos Sales (conhecido como o Leão do Juruá), comandado pelo ex-prefeito Wagner Sales, e o grupo do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro.

O clã de Wagner Sales (MDB) teria como o nome mais provável para a disputa a deputada federal Jessica Sales (MDB), que não conseguiu a reeleição este ano, ainda que tenha sido bem votada, por conta do partido não ter conseguido atingir quociente eleitoral.

Outro nome que é ventilado nos bastidores como possível candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul em 2024 é o do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro.

Diante desses possíveis cenários a serem construídos, existe ainda aqueles que apostam em uma terceira via, que aglutinaria forças políticas atualmente dispersas, que não concordam com a continuidade das oligarquias no comando político do 2º maior município do Acre.