Conselheira do Tribunal de Contas, Naluh Gouveia, pede explicações ao governo de Gladson Cameli sobre gasto milionário com jatinho
Naluh Gouveia cobra de Gladson Cameli explicações sobre a homologação de um contrato milionário de R$ 25 milhões em jatinho, considerado um verdadeiro deboche em meio à crise financeira que sufoca a população do Acre
Gladson Cameli: Jatinho de R$ 25 milhões e o deboche ao povo acreano – Foto: Reprodução
A conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Naluh Gouveia, pediu explicações ao governador Gladson de Lima Cameli sobre a homologação de um contrato de R$ 25 milhões para uso de um jatinho de luxo. A medida, que soa como verdadeiro deboche à população, revolta ainda mais em um momento em que o Acre enfrenta crise financeira e serviços básicos seguem precários.
Gladson parece passar mais tempo dentro do jatinho do que no Palácio Rio Branco, conhecido como Casa Rosada. Vive viajando para fora do estado, distante da realidade da capital e das dificuldades do povo acreano, que é quem paga a conta desse luxo com dinheiro público.
A homologação desse contrato representa não apenas desperdício de recursos, mas uma afronta direta ao cidadão acreano. Em vez de investir em saúde, educação e infraestrutura, Gladson Cameli prefere gastar como se governasse um estado rico, quando na realidade o Acre enfrenta graves dificuldades.
O contraste fica ainda mais gritante quando se observa o cenário em que tudo isso ocorre: enquanto escolas, hospitais e estradas sofrem com abandono, o governo despeja milhões em festas como a Expoacre e agora em um contrato milionário de jatinho. As escolhas do governador demonstram desprezo pela dor de quem enfrenta o desemprego, a inflação e a falta de perspectivas.
Entrega tardia de fardas em Rio Branco levanta suspeita de uso político da educação em ano pré-eleitoral por parte da gestão Bocalom
Prefeito e vice-prefeito/secretário Alysson Bestene anunciam distribuição quase no fim do ano letivo, em gesto que soa mais como manobra eleitoral do que compromisso com a educação
A Prefeitura de Rio Branco confirmou que só agora, em pleno mês de agosto e às vésperas da reta final do calendário escolar, os alunos da rede municipal de ensino começarão a receber os uniformes escolares. O anúncio foi feito pelo prefeito Tião Bocalom e pelo vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene.
A entrega, que deveria ter acontecido no início do ano letivo, chega com meses de atraso, obrigando milhares de crianças a estudarem sem farda durante quase todo o período escolar de 2025. Para muitos pais, trata-se de um descaso da gestão municipal, que só agora, em clima de pré-eleição, resolve cumprir a promessa.
Segundo a Prefeitura, a distribuição será feita de forma escalonada, já que não há condições de entregar em todas as escolas ao mesmo tempo. Os uniformes foram confeccionados em 36 malharias locais, o que de fato movimentou a economia e gerou empregos na cidade. Ainda assim, a demora no processo levanta críticas sobre prioridades da gestão.
O vice-prefeito Alysson Bestene tentou justificar a ação afirmando que “é gratificante ver esse projeto se concretizar e beneficiar os estudantes e a comunidade local”. No entanto, a população se questiona: de que adianta entregar uniformes no fim do ano letivo, quando os alunos praticamente não terão tempo de usá-los?
Com a proximidade de 2026 ano eleitoral em que Bocalom deve disputar o governo do Acre —, o episódio deixa no ar a sensação de que a medida está mais voltada para fins políticos do que para a valorização da educação municipal. Afinal, os alunos foram esquecidos durante meses e agora recebem o que deveria ter sido garantido no começo das aulas.
