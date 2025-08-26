Conselheira do Tribunal de Contas, Naluh Gouveia, pede explicações ao governo de Gladson Cameli sobre gasto milionário com jatinho

Gladson Cameli: Jatinho de R$ 25 milhões e o deboche ao povo acreano – Foto: Reprodução

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Naluh Gouveia, pediu explicações ao governador Gladson de Lima Cameli sobre a homologação de um contrato de R$ 25 milhões para uso de um jatinho de luxo. A medida, que soa como verdadeiro deboche à população, revolta ainda mais em um momento em que o Acre enfrenta crise financeira e serviços básicos seguem precários.

Gladson parece passar mais tempo dentro do jatinho do que no Palácio Rio Branco, conhecido como Casa Rosada. Vive viajando para fora do estado, distante da realidade da capital e das dificuldades do povo acreano, que é quem paga a conta desse luxo com dinheiro público.

A homologação desse contrato representa não apenas desperdício de recursos, mas uma afronta direta ao cidadão acreano. Em vez de investir em saúde, educação e infraestrutura, Gladson Cameli prefere gastar como se governasse um estado rico, quando na realidade o Acre enfrenta graves dificuldades.

O contraste fica ainda mais gritante quando se observa o cenário em que tudo isso ocorre: enquanto escolas, hospitais e estradas sofrem com abandono, o governo despeja milhões em festas como a Expoacre e agora em um contrato milionário de jatinho. As escolhas do governador demonstram desprezo pela dor de quem enfrenta o desemprego, a inflação e a falta de perspectivas.