Conheça os dois candidatos alvos da operações da Polícia Federal, “Comitê Violeta” e “Algibeira”, contra crimes eleitorais em Rio Branco

Trabalho está sendo mal feito e sem qualidade, por esse motivo há necessidade dos órgãos fiscalizadores fazer uma visita e investigar supostos crimes contra o patrimônio público. – Foto: Reprodução Facebook / Gladson Cameli

O empresário do ramo da construção civil, Candiru Menezes, esteve visitando a obra de pavimentação da pista do aeroporto do município de Feijó, pois no local, os indícios de irregularidades e a falta de transparência da obra são gritantes.

De acordo com Candiru, a referida obra que já se encontra em fase conclusão, está sendo realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre – DERACRE em parceria com uma empresa, o problema é que não há informações sobre a obra, o valor que está sendo gasto, origem do recurso, data de início e conclusão e responsáveis pelo andamento dos trabalhos.

As informações que se tem foram repassadas por funcionários do departamento e acreditem! A empresa em questão ou é do estado do Amazonas ou do estado de Rondônia ou de nenhum desses dois estados, mas uma coisa tenham certeza não é empresa do Acre, não se sabe ao certo porque está havendo descumprimento da lei da transparência.

Outro ponto que tem chamado a atenção é o fato de a obra que ainda está sendo feita já está apresentando problemas, a massa asfáltica sobre a pista em alguns pontos já está rachando, prova de que o trabalho está sendo mal feito e sem qualidade, por esse motivo há necessidade dos órgãos fiscalizadores fazer uma visita e investigar supostos crimes contra o patrimônio público.

Veja o Vídeo: