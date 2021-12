Conheça as mulheres de confiança de Gladson que estão no centro da Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal

Todas as mulheres do governador: Assessoras e esposa de Gladson Cameli estão no centro da Operação Ptolomeu – Foto: Reprodução

Para quem acha que no governo de Gladson Cameli quem predomina é os homens, engana-se, pois as duas fases da Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal, chegou à todas as mulheres de confiança do governador Gladson Cameli.

Segundo o Portal do Rosas, o primeiro e principal alvo da operação foi a senhora Ana Paula Cameli, apontada como uma das principais beneficiárias do esquema criminoso, dentre os benefícios estaria um veiculo de luxo avaliado em mais de R$ 500 mil.

A segunda investigada é a chefe de gabinete do governador, Rosangela Gama Pequeno. Rosangela Pequeno era investigada periférica, mas passou a merecer um inquérito especifico quando tentou obstruir a justiça e destruir provas.

Há outros personagens que entraram no processo foi as irmãs Pinheiro, por tentarem ajudar a chefe de gabinete a obstruir a justiça e destruir provas.

Um delas é a assessora do governador Silvânia Pinheiro, que ajudou a chefe de gabinete, sem levar em conta que estava sendo filmada pela câmera de segurança do hotel onde estavam hospedadas em Cruzeiro do Sul.

Silvânia levou com ela a também cargo comissionado Sabrina Gondim. Mas, que entrou errado na história mesmo foi a empresária e assessora do senador Marcio Bittar, Wânia Pinheiro.

Wânia estava no restaurante do hotel quando recebeu o telefone de Rosangela Pequeno. Ato continuo, entregou à sua funcionária Mariana Moreira para dar fim ao aparelho. Tudo foi filmado.

Silvânia Pinheiro, Rosangela Gama Pequeno e Ana Paula Cameli esposa do Governador Gladson Cameli – Foto: Rprodução

Veja abaixo os trechos extraídos dos autos do processo divulgado nas redes sociais:

AJCRIM/STJ/LMA Nº 2519/2021/ CauInomCrim 69/DF (2021/0335441-1)– STJ: OPERAÇÃO PTOLOMEU

De 01/08/2018 a 19/11/2021

Depósitos realizados, em dinheiro vivo, em contas de titularidade do Governador do Acre, Gladson Cameli (PP): R$ 956.250,00

Faturas de Cartão de Crédito, do BB, em nome do Governador: R$ 825.339,91

Faturas de Cartão de Crédito, do BRB e Bradesco, em nome do Governador e pagas em dinheiro vivo:

R$ 126.066,93

Oito veículos financiados em nome do Governador: R$ 1.844.121,00

Veículo adquirido em nome da primeira-dama (BMW-X4): R$ 537.067,00

Lote de 900m², no Condomínio Recanto Verde, em Rio Branco-AC, adquirido em nome do Governador: R$ 750.000,00

TOTAL (em um período de 3 anos, 3 meses e 18 dias): R$ 5.038.843,94

Patrimônio Estimado do Governador em 2021: R$ 5.884.600,00

Patrimônio Declarado do Governador em 2018 (antes da eleição): R$ 2.921.383,79

Diante desse resumo do panorama geral investigativo que envolve o Governador do Estado do Acre, Sr. Gladson Cameli, este órgão ministerial passa a se manifestar em detalhes sobre as hipóteses criminais investigativas, detalhando as condutas da autoridade com foro e de terceiros na empreitada criminosa sob apuração.

A Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou a “Operação Ptolomeu” no governo do Acre – Foto: Polícia Federal

