Com receio de protestos, governador Gladson Cameli foge de agenda com Ministra dos Direitos humanos e da mulher no Acre

Com receio de enfrentar a triste realidade no estado em que governa, o governador Gladson Cameli não hesitou em pegar um avião e se mandar para Brasília, mesmo com uma importante agenda, onde se faz presente a ministra da mulher e direitos humanos, Cristiane Brito.

A titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Cristiane Britto, entrega durante evento, nesta segunda-feira (20), em Rio Branco, 15 veículos e kits de equipagem para os Conselhos Tutelares do estado do Acre.

O investimento do Governo Federal na ação foi de R$ 1,9 milhão. A cerimônia contará também com a presença da governadora em exercício, desembargadora Waldirene Cordeiro.

Mas de acordo com a realidade, o evento não será só flores. O grupo de mães que perderam seus filhos para a Síndrome Respiratória Grave, deverá fazer protestos no ato. Um card que circula nas redes sociais, dão conta dessa manifestação das mães dos bebês que morrer no PS de Rio Branco, fruto de possíveis negligência do estado.

O evento da ministra está marcado para acontecer no mesmo horário e local, do manifesto das famílias dos 10 bebês que morreram, sem dúvidas, as mães irão levar esta situação ao conhecimento de Cristiane Brito, pois as mesma lutam por justiça.

Sabendo da situação, Gladson Cameli jamais iria querer passar tamanho constrangimento, diante de uma ministra no estado.