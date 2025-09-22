Com passaporte apreendido pelo STJ, Gladson Cameli manda Mailza lhe representar na semana do Clima em Nova York

Para um governador conhecido por gostar de viajar, como é o caso de Gladson Cameli (PP), ficar de fora de uma agenda internacional como a que acontece entre os dias 21 e 27 de setembro, em Nova York (EUA), deve soar como um verdadeiro castigo. Trata-se da 17ª Semana do Clima, um dos eventos mais relevantes do planeta no debate sobre mudanças climáticas e políticas ambientais, onde a participação dos estados amazônicos é considerada fundamental.

No entanto, este ano, quem representará o Acre na comitiva será a vice-governadora Mailza Assis (PP). O motivo? Cameli está impedido de deixar o país, já que seu passaporte foi apreendido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decorrência das medidas cautelares da Operação Ptolomeu, que investiga um dos maiores esquemas de corrupção envolvendo o governo acreano.

A ausência de Gladson Cameli nesse evento internacional não é apenas protocolar: ela é simbólica. Em um momento em que a Amazônia está no centro das discussões globais sobre preservação e desenvolvimento sustentável, o Acre — um dos estados que compõem esse bioma vital — chega enfraquecido, sem o governador. A representação fica a cargo da vice, Mailza Assis, que terá a difícil missão de dar explicações e mostrar presença em um debate no qual o titular do cargo se encontra impossibilitado de comparecer.

O governador acreano vive dias de tensão. Cameli perdeu todos os recursos na Justiça em tentativas de reverter as medidas cautelares impostas pelo STJ. Isso significa que seu julgamento pode ser marcado a qualquer momento. A Operação Ptolomeu apura crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo contratos milionários e suposto desvio de recursos públicos durante sua primeira gestão.

O fato é que, enquanto outros governadores buscam construir pontes e firmar compromissos internacionais em favor do meio ambiente, Gladson Cameli se vê encurralado pelas próprias contradições e pelos processos que ameaçam não apenas sua imagem, mas também sua permanência no poder.

Para além do aspecto jurídico, a situação tem consequências diretas no campo político. Um governador impossibilitado de viajar ao exterior e de dialogar em fóruns internacionais coloca o Acre em posição secundária no cenário de cooperação climática. Isso compromete possíveis investimentos e acordos voltados para o desenvolvimento sustentável, em um estado que depende fortemente de parcerias e políticas ambientais integradas.

Enquanto isso, os adversários políticos ganham munição para reforçar a imagem de um governo acuado, sem rumo e cada vez mais associado a escândalos de corrupção.

O caso revela como a trajetória de Gladson Cameli se encontra atrelada ao avanço da Operação Ptolomeu. Mais do que a impossibilidade de participar de uma viagem, o episódio escancara a fragilidade de um governo marcado por denúncias, derrotas judiciais e o risco iminente de julgamento.

Em tempos em que o mundo cobra compromissos sérios com o meio ambiente, o Acre, por culpa de seu governador, chega fragilizado a um dos palcos mais importantes da diplomacia climática.