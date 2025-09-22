Política Destaque
Com passaporte apreendido pelo STJ, Gladson Cameli manda Mailza lhe representar na semana do Clima em Nova York
Para um governador conhecido por gostar de viajar, como é o caso de Gladson Cameli (PP), ficar de fora de uma agenda internacional como a que acontece entre os dias 21 e 27 de setembro, em Nova York (EUA), deve soar como um verdadeiro castigo. Trata-se da 17ª Semana do Clima, um dos eventos mais relevantes do planeta no debate sobre mudanças climáticas e políticas ambientais, onde a participação dos estados amazônicos é considerada fundamental.
No entanto, este ano, quem representará o Acre na comitiva será a vice-governadora Mailza Assis (PP). O motivo? Cameli está impedido de deixar o país, já que seu passaporte foi apreendido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decorrência das medidas cautelares da Operação Ptolomeu, que investiga um dos maiores esquemas de corrupção envolvendo o governo acreano.
A ausência de Gladson Cameli nesse evento internacional não é apenas protocolar: ela é simbólica. Em um momento em que a Amazônia está no centro das discussões globais sobre preservação e desenvolvimento sustentável, o Acre — um dos estados que compõem esse bioma vital — chega enfraquecido, sem o governador. A representação fica a cargo da vice, Mailza Assis, que terá a difícil missão de dar explicações e mostrar presença em um debate no qual o titular do cargo se encontra impossibilitado de comparecer.
O governador acreano vive dias de tensão. Cameli perdeu todos os recursos na Justiça em tentativas de reverter as medidas cautelares impostas pelo STJ. Isso significa que seu julgamento pode ser marcado a qualquer momento. A Operação Ptolomeu apura crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo contratos milionários e suposto desvio de recursos públicos durante sua primeira gestão.
O fato é que, enquanto outros governadores buscam construir pontes e firmar compromissos internacionais em favor do meio ambiente, Gladson Cameli se vê encurralado pelas próprias contradições e pelos processos que ameaçam não apenas sua imagem, mas também sua permanência no poder.
Para além do aspecto jurídico, a situação tem consequências diretas no campo político. Um governador impossibilitado de viajar ao exterior e de dialogar em fóruns internacionais coloca o Acre em posição secundária no cenário de cooperação climática. Isso compromete possíveis investimentos e acordos voltados para o desenvolvimento sustentável, em um estado que depende fortemente de parcerias e políticas ambientais integradas.
Enquanto isso, os adversários políticos ganham munição para reforçar a imagem de um governo acuado, sem rumo e cada vez mais associado a escândalos de corrupção.
O caso revela como a trajetória de Gladson Cameli se encontra atrelada ao avanço da Operação Ptolomeu. Mais do que a impossibilidade de participar de uma viagem, o episódio escancara a fragilidade de um governo marcado por denúncias, derrotas judiciais e o risco iminente de julgamento.
Em tempos em que o mundo cobra compromissos sérios com o meio ambiente, o Acre, por culpa de seu governador, chega fragilizado a um dos palcos mais importantes da diplomacia climática.
Deputado federal Eduardo Velloso se curva aos interesses da família Bolsonaro e envergonha seus eleitores ao votar a favor da PEC da Blindagem
O deputado federal Eduardo Velloso mostrou de que lado está ao votar favorável pela aprovação da chamada PEC da Blindagem, uma proposta que dificulta investigações, abre espaço para a impunidade e protege parlamentares acusados de qualquer crime.
Apesar de ser oftalmologista, especialista em visão, Velloso se revela cego diante dos interesses reais da população acreana, preferindo defender projetos que beneficiam políticos em apuros com a Justiça. Seu voto favorável colocou o Acre no mapa da vergonha nacional, pois a PEC da Blindagem tem sido amplamente criticada por juristas, entidades civis e pela opinião pública por enfraquecer os mecanismos de combate à corrupção.
O alinhamento de Eduardo Velloso não é novidade: ele tem se mostrado um dos mais fiéis defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e da família Bolsonaro. Em vez de atuar em favor da saúde, educação, emprego e infraestrutura do Acre, Velloso preferiu se juntar ao grupo que luta por mais privilégios para políticos, deixando a população em segundo plano.
A sua decisão no plenário expõe claramente o compromisso maior com o bolsonarismo do que com o povo acreano. Para seus eleitores, é uma demonstração de traição e desrespeito, pois o voto dado a Eduardo Velloso se transformou em um aval para a blindagem de políticos, e não em defesa dos interesses públicos.
Enquanto os acreanos sofrem com a precariedade dos serviços básicos, o deputado escolheu o caminho da conveniência política e do servilismo. Eduardo Velloso não apenas votou pela PEC da Blindagem — ele votou contra os interesses do povo que deveria representar.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul acelera obras para a inauguração da nova Rodoviária do município
Deputada Maria Antônia e Dêda Amorim pedem celeridade na construção da estrada entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter durante o 10º Festival do Milho
Prefeitura reinaugura escolas de tempo integral como parte das comemorações dos 121 anos de Cruzeiro do Sul
Com passaporte apreendido pelo STJ, Gladson Cameli manda Mailza lhe representar na semana do Clima em Nova York
Prova de três tambores faz parte da programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
