Com Gladson Cameli no governo é assim! Cozinha do hospital de Feijó se encontra em situação de insalubridade

Um vídeo gravado por um motorista de uma empresa que atua no Transporte interestadual, chamou atenção e repercutiu em vários grupos de WhatsApp, onde o conteúdo do vídeo retrata a realidade que o estado do Acre enfrenta, uma evasão sem precedentes.

O motorista relata de forma angustiante a quantidade de pessoas que estão indo embora do estado do Acre e buscando oportunidades em outros estados, já que atualmente o atual governo trouxe o retrocesso e grandes escândalos de corrupção, implicando na geração de emprego e renda.

O motorista gravou a chegada em Porto Velho e se assustou com tanta gente no ônibus, que estavam de mudança para outros estados, fugindo do desemprego no Acre.

“Eu sei que a vida tá difícil no Brasil, mas no Acre está muito pior! Estamos em Porto Velho e aqui vão ficar e embarcar várias pessoas, mas só nesta viagem veio 9 pessoas que estão indo embora do Acre. Gente indo para Santa Catarina, Florianópolis e outros locais, isso é impressionante “, disse o motorista.

O governo na gestão de Gladson Cameli (PP), está se mantendo somente nos repasses federais, pois não tem quase nada funcionando e nenhuma empresa quer vir se instalar no estado, que tem um governador que pode ser afastado à qualquer momento.

O governo de Gladson Cameli – PP atualmente tem como marca registrada, as obras paralisadas pela justiça, fruto de desvios de recursos públicos e corrupção já comprovadas pela Polícia Federal.

Veja o vídeo: