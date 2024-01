Com Abson e Donadonni no comando, aliados que estavam escondidos, resolvem assumir a pré-candidatura do rejeitado nas pesquisa Alysson Bestene

Francineudo Costa já foi candidato a deputado estadual em 2022 e fez postagem neste sábado (20) sobre situação envolvendo a miss trans – Foto: Arquivo pessoal

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Polícia Federal (PF-AC), no último sábado (20), a instauração de um inquérito policial para investigar possível crime de transfobia cometido pelo engenheiro florestal e ex-presidente do Instituto Estadual Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi (Ieptec), Francineudo Costa.

O pedido ocorreu após a miss trans Allana Rodrigues relatar que foi vítima de transfobia em um bar de Rio Branco, e ele comentar nas redes sociais que apresentaria um projeto, caso fosse eleito, para proibir acesso de mulheres trans em banheiros femininos.

No documento, o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias disse que, após o relato de Allana, o ex-presidente do Ieptec fez uma publicação em seu perfil aberto no Instagram falando sobre o assunto.

Segundo o MPF-AC, o homem que já foi candidato a deputado estadual em 2022, se apresenta como pré-candidato a vereador e diz que, se eleito, apresentaria projeto de lei para que mulheres transgênero não usem banheiros femininos na capital acreana.

Francineudo Costa publicou nas redes sociais e MPF pede apuração da PF sobre possível teor transfóbico da postagem – Foto: Reprodução

Após a publicação, o MPF recebeu quatro representações a respeito do crime no sábado (20). Conforme as denúncias, o conteúdo postado ‘dissemina ódio e intolerância contra pessoas transgêneras’.

Areportagem entrou em contato com Francineudo, que disse que ‘agentes públicos do estado estão usando o poder estatal para calar a maioria’. Ele comentou ainda que não cometeu crime de transfobia, mas que manifestou a opinião que considera ser semelhante a da maioria da sociedade.

“Primeiramente, quero afirmar que eu não cometi nenhum crime de homofobia, transfobia, antissemita, seja o que for. Simplesmente manifestei minha opinião, que é a opinião da grande maioria da sociedade que não aceita de fato que mulheres transgêneros usem o banheiro feminino, na verdade esse banheiro de fato deveria ser exclusivo para mulheres e crianças do sexo feminino. A posição do Ministério Público Federal me preocupa muito porque de certa forma só quem está tendo voz é uma minoria e a grande maioria da sociedade está completamente sendo deixada de lado e aí cabe ao Legislativo provocar sim essas discussões, através de audiências públicas, de conferências públicas, justamente para ouvir a sociedade”, disse. (Veja mais no G1 Acre)