Colocado de escanteio e considerado um dos piores prefeito da capital, Bocalom é carta fora do baralho do PP para disputar a prefeitura de Rio Branco

Não se enganem se o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP), aparecer de uma hora para outra anunciando sua saída do PP e se filiando no PL ou Republicanos.

Durante reunião dos principais dirigentes do partido no Acre, estranhou ausência do prefeito e de pessoas do seu entorno e os desdobramentos da reunião, foram praticamente a confirmação de que a sigla não tem mais Tião Bocalom nos planos para 2024.

Nem mesmo aliada de Bocalo, a vice-governadora Mailza Gomes, fez referência alguma a possibilidade de ter o prefeito como prioridade para disputa do ano que vem.

Bocalom se elegeu no PP, mas nunca viveu a rotina do partido, e isso devido a tudo que ocorreu naquele processo de 2020. O Progressista do Acre deliberou que terá candidatos a prefeito em todo estado, mas não colocou Tião Bocalom na lista de reeleição.

Fontes palacianas afirmam que existe uma articulação, para fortalecer o nome do secretário da SEGOV Alysson Bestene, para uma possível candidatura ou até mesmo aliança com um Marcos Alexandre por exemplo.

Bocalom já escolheu Alan Rick e Márcio Bittar como seus aliados prioritários e não se assistem, se o velho Boca anunciar em breve, sua saída do Progressista.