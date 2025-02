Coisas do governo Gladson: Delegado é cedido para a Paraíba, recebendo uma boa remuneração com dinheiro dos acreanos

Aproveitando da passividade dos órgãos de controle do Acre, o governador Gladson Cameli (Progressista) vai pintando o sete e promovendo absurdos no seu governo, e deixando povo acreano no buraco, equanto a justição fecha os olhos.

Logo depois de uma bela viagem de férias pelo estado da Paraíba, o governador pelo visto criou uma afinidade tão forte com aquele estado, que resolveu cooperar cooperar com a evasão de acreanos.

Gladson Cameli decretou um chamado termo de cooperação técnica, para ceder legalmente servidores do governo do Acre para prestarem serviços na Paraíba, com salários pagos com dinheiro de um estado sofrido na administração de um governo inverdigado por formação de quadrilha e outro crimes.

Tão logo o novo decreto foi instituído, Gladson Cameli já tratou de inaugurar autorização para o primeiro felizado. Trata se do delegado de Polícia Civil,, Adriano de Moraes Araújo, que irá ficar a disposição do governo da Paraíba pelo período de um ano.

O Acre é pobre, faltam médicos, educação de qualidade, a infraestrutura é péssima, mas em se tratando de farra com dinheiro do povo a coisa e outra aí tudo se multiplica. Essa medida é mais um tapa na cara dos órgãos fiscalizadores do estado que não se manifestam.

Diante das informações, tetamos entrar em contato com o governo do Estado para saber os mutivos que levaram o governador Gladson a assinar o termo de cooperação técnica, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso.