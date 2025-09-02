Cofres públicos a serviço do gabinete da vice: Mailza Assis abre cotação para instalar câmeras de segurança em seu gabinete

Mailza Assis prioriza câmeras de segurança em seu gabinete enquanto população acreana vive sem proteção nas ruas.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, publicou no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (2), o Aviso nº 8/2025/GABVICE – DEPLOG-GABVICE, que abre cotação de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos eletrônicos de monitoramento e segurança, como câmeras e sistemas de vigilância, destinados ao seu gabinete oficial em Rio Branco.

O processo administrativo nº 0009.010478.00023/2025-11, embora ainda não represente gasto imediato, é a etapa inicial de um procedimento que pode resultar em contratação de empresa e desembolso de recursos públicos para atender uma necessidade exclusiva do gabinete da vice-governadora.

A publicação causou indignação. Afinal, a medida revela mais uma vez a inversão de prioridades da gestão estadual. Enquanto a população clama por segurança nas ruas, convivendo diariamente com assaltos, furtos e o crescimento da criminalidade, a vice-governadora preocupa-se em reforçar a vigilância apenas do seu gabinete.

É justo que o contribuinte acreano pague por câmeras para proteger quem está no poder, enquanto bairros inteiros sofrem com a ausência de policiamento e muitas famílias recorrem a grades e muros para tentar sobreviver à violência?

O contraste se torna ainda mais gritante quando lembramos da situação precária da saúde e da educação no Acre. Hospitais e unidades de pronto atendimento enfrentam falta de climatização, infiltrações, rachaduras e escassez de medicamentos, colocando em risco pacientes e profissionais. Nas escolas, a realidade não é diferente: salas lotadas, falta de professores e atraso na entrega de fardas e materiais básicos.

E diante desse cenário, a prioridade do gabinete da vice-governadora é garantir mais segurança para si mesma.

Mailza Assis é hoje apenas vice-governadora. Se nesse papel secundário já demonstra preocupação em blindar seu gabinete com recursos públicos, o que esperar caso venha a assumir o comando do governo?

A população acreana precisa refletir sobre a forma como o dinheiro público está sendo tratado: não como instrumento de melhoria dos serviços essenciais, mas como meio de atender caprichos administrativos.

A abertura da cotação para câmeras de segurança no gabinete da vice não é apenas um procedimento burocrático: é um retrato fiel da distância entre quem governa e quem é governado. Enquanto o povo continua pagando caro com impostos, o retorno que recebe são hospitais sucateados, escolas despreparadas e ruas tomadas pela violência.

Resta a pergunta que ecoa cada vez mais forte: até quando os cofres públicos do Acre serão usados para garantir privilégios aos políticos, em vez de resolver os problemas reais da população?