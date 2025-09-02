Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política Destaque

Cofres públicos a serviço do gabinete da vice: Mailza Assis abre cotação para instalar câmeras de segurança em seu gabinete

Publicação no Diário Oficial levanta questionamentos: até quando os cofres públicos vão servir para garantir conforto e proteção de gabinetes políticos, enquanto o povo acreano enfrenta hospitais sem estrutura, escolas em crise e violência nas ruas?

Publicados

2 de setembro de 2025

Política Destaque

Mailza Assis prioriza câmeras de segurança em seu gabinete enquanto população acreana vive sem proteção nas ruas.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, publicou no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (2), o Aviso nº 8/2025/GABVICE – DEPLOG-GABVICE, que abre cotação de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos eletrônicos de monitoramento e segurança, como câmeras e sistemas de vigilância, destinados ao seu gabinete oficial em Rio Branco.

O processo administrativo nº 0009.010478.00023/2025-11, embora ainda não represente gasto imediato, é a etapa inicial de um procedimento que pode resultar em contratação de empresa e desembolso de recursos públicos para atender uma necessidade exclusiva do gabinete da vice-governadora.

A publicação causou indignação. Afinal, a medida revela mais uma vez a inversão de prioridades da gestão estadual. Enquanto a população clama por segurança nas ruas, convivendo diariamente com assaltos, furtos e o crescimento da criminalidade, a vice-governadora preocupa-se em reforçar a vigilância apenas do seu gabinete.

É justo que o contribuinte acreano pague por câmeras para proteger quem está no poder, enquanto bairros inteiros sofrem com a ausência de policiamento e muitas famílias recorrem a grades e muros para tentar sobreviver à violência?

Leia Também:  Ao manter James Gomes como diretor na Casa Civil com salário de R$16 mil, Gladson descumpre a lei da ficha limpa

O contraste se torna ainda mais gritante quando lembramos da situação precária da saúde e da educação no Acre. Hospitais e unidades de pronto atendimento enfrentam falta de climatização, infiltrações, rachaduras e escassez de medicamentos, colocando em risco pacientes e profissionais. Nas escolas, a realidade não é diferente: salas lotadas, falta de professores e atraso na entrega de fardas e materiais básicos.

E diante desse cenário, a prioridade do gabinete da vice-governadora é garantir mais segurança para si mesma.

Mailza Assis é hoje apenas vice-governadora. Se nesse papel secundário já demonstra preocupação em blindar seu gabinete com recursos públicos, o que esperar caso venha a assumir o comando do governo?

A população acreana precisa refletir sobre a forma como o dinheiro público está sendo tratado: não como instrumento de melhoria dos serviços essenciais, mas como meio de atender caprichos administrativos.

A abertura da cotação para câmeras de segurança no gabinete da vice não é apenas um procedimento burocrático: é um retrato fiel da distância entre quem governa e quem é governado. Enquanto o povo continua pagando caro com impostos, o retorno que recebe são hospitais sucateados, escolas despreparadas e ruas tomadas pela violência.

Leia Também:  Senador Petecão descuidou e o Novo Boca desapareceu na reta final, voltando com seu extremismo e discurso antipático

Resta a pergunta que ecoa cada vez mais forte: até quando os cofres públicos do Acre serão usados para garantir privilégios aos políticos, em vez de resolver os problemas reais da população?

Política Destaque

No governo de Gladson Cameli, Acre despenca para a 26ª posição no ranking nacional e enfrenta o maior caos educacional de sua história

Publicados

23 horas atrás

em

1 de setembro de 2025

Por

Estado registra queda em indicadores cruciais e escancara falhas na gestão da educação pública – Foto: Assessoria/ Secom

O Acre vive um cenário alarmante na educação durante a gestão do governador Gladson Cameli (PP). O Ranking de Competitividade dos Estados de 2025 revelou que o estado ocupa a 26ª posição no pilar de Educação — o último lugar do país.

O dado mais preocupante está no Índice de Oportunidades da Educação (Ioeb), no qual o Acre caiu cinco posições em relação ao levantamento anterior. Esse índice vai além das notas dos estudantes: ele mede a contribuição do sistema educacional para o aprendizado, considerando fatores como inclusão, permanência na escola e acesso a oportunidades.

A queda no Ioeb é um reflexo direto das falhas da gestão pública. No Acre, escolas funcionam em condições precárias, muitas sem estrutura adequada. Falta transporte escolar em várias regiões, professores não recebem a valorização necessária e profissionais atuam sobrecarregados. Crianças e jovens continuam sendo os mais prejudicados, especialmente os que já enfrentam maior vulnerabilidade social.

Leia Também:  Gestores e empresários poderão colaborar com operações Fata Morgana e Ptolomeu: Onde foi parar o dinheiro desse suposto esquema?

O cenário se repete em outros indicadores. O estado ficou em 23º lugar no ENEM 2024, em 25º na frequência do ensino médio e na cobertura da educação infantil, além de registrar baixos índices de aprovação no ensino fundamental.

Esses dados revelam uma dura realidade: a educação, que deveria ser prioridade absoluta, segue em segundo plano no Acre. Sem investimentos consistentes e políticas eficazes, o futuro de milhares de estudantes permanece comprometido.

O resultado do Ioeb e do ranking nacional é um alerta urgente para que a sociedade e o poder público repensem os rumos da educação no estado. Enquanto isso não acontecer, o Acre continuará amargando as últimas posições, e quem paga o preço é a população.

Clique no link e veja o Ranking de Competitividade:

Continue lendo

