Coffee breaks: Fernanda Hassem abre pregão presencial para gastar do dinheiro do povo quase R$ 1 milhão de reais com salgadinhos

Deputadas Federais eleitas, Socorro Neri, Antônia Lúcia e Meire Serafim – Foto: Reprodução

As mulheres eleitas deputadas federais pela bancada do Acre estão em alta com o governador Gladson Cameli, uma prova disso é a nominata dos nomes escolhidos para o secretariado do novo governo que se iniciou dia primeiro de ajneiro.

Eleita 25.842 mil votos e sendo a mais votada dentre todos deputados (a) federais, Socorro Neri (PP) emplacou Abson Carvalho na Educação, maior secretaria da administração estadual.

Já a Bispa Antônia Lúcia – PL chega para seu segundo mandato na câmara federal, tendo alcançado 16.280 mil votos. A Missionária indicou a filha Gabriela Câmara, para ser diretora presidente do ITERACRE – Instituto de Terras do Acre. Gabriela já atuava na estrutura do órgão, mas era apenas diretora de departamento, agora chega para comandar a pasta.

Meire Serafim – (União Brasil) é atualmente deputada estadual e resolveu disputar uma cadeira fderal, sendo eleita a segunda mais votada com 21.285 votos. Meire chega com bagagem e garante a permanência do Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop): Cirleudo Alencar.

Outros parlamentares também mostraram influência, no caso o deputado estadual e líder do governo Pedro Logo (PDT), que deve permanecer com a indicação do PROCON. Também seu colega de partido Luiz Tchê, que deixa o mandato de deputado para assumir a Sepa – Secretaria de Produção e Agronegócio, uma das maiores do governo e de porteira fechada.

Se vai abrir espaços para outros parlamentares em cargos de primeiro escalão isso ainda não se sabe, mas o governador deixou claro que, essas nomeações feitas para os primeiros 100 dias de governo, seriam de sua inteira responsabilidade.