Cheio da Manguaça e quase caindo, governador Gladson Cameli é vaiado por populares durante cavalgada na Expoacre Juruá

Enquanto o governador Gladson Cameli se diverte na Expoacre Juruá, ao ponto de tropessar nas próprias pernas, a saúde pública está colapsando e a população sofrendo diante da negrigência e incompetência de um governo que protagonizou o mais esquema de corrupção do Acre.

Desta vez, o descaso foi detectado Hospital do Idoso, onde o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) fez um levantamento minuncioso dos fatores que comprometem o desempenho dos atendimento públicos, assim como vem fazendo nos demais hospitais do estado.

O paciente internado no Hospital do Idoso sofre com a falta de medicamentos, de plantonistas e de equipamentos de imagem para auxiliar em exames e procedimentos. As informações foram coletadas durante a visita técnica do Sindmed-AC, no dia 27 de junho, e serão encaminhadas, por meio de relatório, ao Conselho Estadual de Saúde (CES), ao Conselho Regional de Medicina (CRM), ao Ministério Público Estadual (MPE) e à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com o objetivo de buscar uma solução.

A diretoria da entidade recebeu relatos que apontam para a disponibilidade de apenas um plantonista no período da noite e nos finais de semana para toda a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), o que potencializa o risco de sequelas ou morte de pessoas internadas que necessitem de atendimento emergencial, como em caso de uma parada cardiorrespiratória.

“Atualmente, se dois pacientes passarem por intercorrências, ao mesmo tempo, um profissional não terá capacidade para atender os dois casos em um mesmo instante”, protestou a diretora do sindicato, Suellen Carlos.

Além das infiltrações e de extintores sem manutenção desde 2019, ainda se verificou a falta de medicamentos, como antibióticos, entre outros, como Vancomicina, Linezolida, Claritromicina, Quetiapina, Vancoli e Nimesulida, além de falhas no fornecimento de morfina, que chega a faltar em alguns períodos.

Outra queixa dos médicos é a falta de instrumentos para acesso central para medicações e de um aparelho de ultrassonografia para auxiliar no procedimento.

Durante o registro, todos os leitos estavam ocupados, mostrando que a demanda é maior do que a estrutura atualmente disponível, deixando de contar até com uma ala para cuidados paliativos e de convivência.