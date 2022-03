Cedo ou tarde a Polícia Federal vai bater em portas aí, porque os documentos estão chegando, diz vereadora Marinete sobre gestão de Fernanda Hassem

Durante os trabalhos legislativos desta terça-feira (29), a vereadora Marinete Mesquita esclareceu um fato que dias atrás foi denunciado pela redação do site 3 de Julho Notícias na qual os vereadores de Brasileia estavam sendo vítimas de censura por parte da prefeita Fernanda Hassem, no qual Marinete classificou como ditadora, perseguidora e mal informada.

A parlamentar demonstrou tamanha indignação com as manobras da gestora de Brasileia em querer (segundo ela) mascarar os trabalhos da Câmara de vereadores, ao pedir a retirada do Boletim Informativo da Câmara de Vereadores de Brasileia, bem como o programa de rádio apresentado por Marinete enquanto servidora da prefeitura de Epitaciolândia.

Vale destacar que quando esta redação de notícias noticiou a tentativa de amordaçar os vereadores, ferir a Constituição e agredir diretamente os direitos de cada cidadão, houve meia dúzia de bajuladores, que são pagos com o dinheiro público para tentar blindar a prefeita, que disseram que era mentira, era Fake News, mas a verdade cedo ou tarde chega, e Chegou!

Mesquita, inclusive, afirmou que quando a prefeita Fernanda Hassem tenta bloquear a apresentação de um programa de rádio, calar, expulsar apresentador, ela está rasgando a lei 4.860 e mostrando que é ditadora. Marinete completou que Fernanda Hassem ainda engana meia dúzia e dentre essa meia dúzia, metade ainda estão por conveniência porque precisa.

Marinete fez um alerta para toda a população de que cedo ou tarde a Polícia Federal vai bater em algumas portas, pois os documentos estão chegando. Alerta este que nos faz querer saber o que anda acontecendo por debaixo dos panos, como o fato de receber uma remuneração no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e pagar faculdade para o filho no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fora do Estado (e não é na Bolívia), ou o fato de receber R$ 6.000,00 (seis mil reais) e comprar um apartamento a vista, são coisas que não batem e merecem uma investigação minuciosa por parte do judiciário.

Veja o Vídeo: