Cavalo desmaia na cavalgada de abertura da Expoacre sob gestão de Gladson Cameli, que gasta milhões em festas enquanto serviços públicos colapsam

Evento promovido pelo governo do Acre ignora bem-estar animal e transforma “tradição” em espetáculo de crueldade e abandono.

O governo de Gladson Cameli mais uma vez mostrou que prefere festa a responsabilidade. Durante a cavalgada organizada pela gestão estadual em Rio Branco, um cavalo caiu e desmaiou sob o calor de mais de 35 graus. Sem sombra, sem água e sem qualquer cuidado com os animais, o episódio escancarou o descaso do governo com a vida e o bem-estar.

O que deveria ser uma festa transformou-se em um espetáculo de descuido e abandono. Não se trata de tradição, mas de crueldade. O animal sofreu diante de dezenas de pessoas, enquanto autoridades celebravam o evento.

Enquanto a população sofre com problemas graves como saúde precária, educação abandonada e violência crescente, o governador investe tempo e recursos em eventos que ignoram princípios básicos de respeito aos animais. Chamar isso de tradição é tentar encobrir a crueldade com o manto do folclore.

Até quando a sociedade acreana vai tolerar que o sofrimento animal seja aplaudido como festa? É urgente que o Ministério Público, os órgãos ambientais e todas as autoridades competentes ajam diante de mais essa cena de abandono patrocinada pelo Estado.

Respeitar a vida deveria ser prioridade de qualquer governo – mas, sob Cameli, a crueldade parece ter virado rotina.

Veja o vídeo no Instagram: