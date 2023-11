Categoria dos vigilantes estão com salários atrasados e não tem apoio do deputado bolsonarista Ulisses Araújo que ajudaram a se eleger

É corriqueiro nossa redação do 3 de Julho Notícias receber denúncias de descaso do governo Gladson Cameli, PP, com os trabalhadores terceirizados, que amargam a pior relação profissional com seus contratantes de todos os tempos.

Milhares de pais e mães de famílias não sabem mais o que fazer, para ter apenas o direito de rever em dia seus pagamentos e ter respeito por parte do governo Gladson Cameli.

Os vigilantes estão entre esses trabalhadores que fazem a segurança de centenas de unidades públicas e que foram também abandonados.

O curioso é que o deputado federal que antes da eleição se dizia “o representante da categoria”, com o objetivo de conseguir apoio, agora esqueceu dessa parceria e do apoio recebido na campanha de 2022.

O deputado federal, Coronel Ulisses Araújo (UB), teve apoio em peso de praticamente todos os vigilantes do estado, que caíram para valer na vitoriosa campanha do parlamentar e do governador Gladson Cameli.

A maior empresa de Vigilância Patrimonial do Acre é de propriedado da esposa do deputado, Dayana, mas ele parece ignorar que os trabalhadores estão sendo maltratados por quem não efetua seus pagamentos.

Ulisses não solta uma nota ou sequer grava um vídeo para questionar a forma desumana, a qual esses vigilantes estão sendo tratado.

Atualmente o salário ainda se encontra em atraso, mas poucos tem coragem de se manifestar por medo de represaria.